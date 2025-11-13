Το BBC ζήτησε συγγνώμη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για ένα επεισόδιο της εκπομπής Panorama, στο οποίο μονταρίστηκαν τμήματα μιας ομιλίας του, αλλά απέρριψε το αίτημά του για αποζημίωση.

Οι δικηγόροι του Τραμπ απείλησαν να μηνύσουν το BBC για 1 δισεκατομμύριο δολάρια ως αποζημίωση, εκτός αν το βρετανικό δίκτυο ανακαλέσει, ζητήσει συγγνώμη και τον αποζημιώσει.

Η συγγνώμη έρχεται μετά την αποκάλυψη από την εφημερίδα Daily Telegraph ενός δεύτερου παρόμοια επεξεργασμένουν βίντεο, που μεταδόθηκε στην εκπομπή Newsnight το 2022.

Εκπρόσωπος της BBC δήλωσε:

«Οι δικηγόροι της BBC έστειλαν επιστολή στην ομάδα νομικών του προέδρου Τραμπ σε απάντηση σε επιστολή που έλαβαν την Κυριακή.

Ο πρόεδρος της BBC, Σαμίρ Σαχ, έστειλε χωριστά προσωπική επιστολή στο Λευκό Οίκο, στην οποία ξεκαθάρισε στον πρόεδρο Τραμπ ότι τόσο ο ίδιος όσο και η εταιρεία λυπούνται για την επεξεργασία της ομιλίας του προέδρου στις 6 Ιανουαρίου 2021, η οποία παρουσιάστηκε στο πρόγραμμα.

Το BBC δεν πρόκειται να μεταδώσει εκ νέου το ντοκιμαντέρ «Trump: A Second Chance?» σε καμία από τις πλατφόρμες του.

Παρότι το BBC εκφράζει την ειλικρινή του λύπη για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάστηκε το βίντεο, διαφωνούμε έντονα ότι υπάρχει βάση για αγωγή για δυσφήμιση».

