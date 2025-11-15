Η σερβική NIS έλαβε τρίμηνη διορία από ΗΠΑ για εξεύρεση αγοραστή

Η Σερβία εξασφάλισε τρίμηνη άδεια από τις ΗΠΑ προκειμένου να προσπαθήσει να βρει αγοραστή για τη ρωσικής ιδιοκτησίας πετρελαϊκή εταιρία της, την NIS, που υπόκειται σε κυρώσεις οι οποίες απειλούν τον ενεργειακό εφοδιασμό λίγο πριν από την έλευση του χειμώνα, δήλωσε σήμερα η υπουργός Ενέργειας Ντουμπράβκα Ντζέντοβιτς-Χαντάνοβιτς.

Η Σερβία δήλωσε αυτήν την εβδομάδα πως οι ρωσικές Gazprom Neft και Gazprom --που ελέγχουν μαζί μερίδιο 56% στο μοναδικό διυλιστήριο πετρελαίου της χώρας-- απηύθυναν αίτημα στην υπηρεσία ελέγχου περιουσιακών στοιχείων στην αλλοδαπή (OFAC) του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, δηλώνοντας την ετοιμότητά τους να εκχωρήσουν τον έλεγχο της εταιρίας σε ένα τρίτο μέρος.

Η OFAC αρχικά επέβαλε κυρώσεις στον πετρελαϊκό τομέα της Ρωσίας, περιλαμβανομένης της Gazprom, τον Ιανουάριο, όμως για την NIS αυτές αναβλήθηκαν αρκετές φορές και εντέλει τέθηκαν σε ισχύ στις 8 Οκτωβρίου.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ενέκρινε τρίμηνη άδεια για την NIS ώστε να δοθεί χρόνος στους ιδιοκτήτες της εταιρίας να αναζητήσουν αγοραστή, δήλωσε η Ντζέντοβιτς-Χαντάνοβιτς σε απευθείας τηλεοπτική σύνδεση. Δεν θα επιτρέπεται η λειτουργία στο μεσοδιάστημα της εταιρίας και του διυλιστηρίου πετρελαίου της.

«Έχει παραληφθεί έγκριση για διαπραγματεύσεις της ιδιοκτησίας... μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου», είπε.

Τράπεζες έχουν σταματήσει να διεκπεραιώνουν πληρωμές της NIS κα ο κροατικός αγωγός JANAF σταμάτησε να παραδίδει αργό πετρέλαιο, με αξιωματούχους να εκτιμούν ότι το διυλιστήριο μπορεί να λειτουργήσει μόνο μέχρι τις 25 Νοεμβρίου χωρίς νέο εφοδιασμό σε αργό.

Οι ΗΠΑ θέλουν επίσης να δουν τους Ρώσους ιδιοκτήτες να αποχωρούν πλήρως από την εταιρία. Το Βελιγράδι μπορεί επίσης να επιδιώξει να αναλάβει τον έλεγχο της NIS, είπε.

«Ως υπουργός Ενέργειας, πιστεύω ότι έχουμε να λάβουμε σκληρές αποφάσεις, κατά πόσον θα αναλάβουμε τον έλεγχο της εταιρίας και θα αποζημιώσουμε (τους Ρώσους ιδιοκτήτες) για ζημίες. Γνωρίζω ότι ο πρόεδρος (Αλεξάνταρ) Βούτσιτς είναι αντίθετος», είπε, προσθέτοντας πως η κυβέρνηση θα συζητήσει μια ενδεχόμενη λύση σε συνεδρίαση αύριο Κυριακή.

Η Gazprom Neft κατέχει μερίδιο 44,9% και η Gazprom, 11,3% στην NIS. Η σερβική κυβέρνηση κατέχει το 29,9% των μετοχών, ενώ το υπόλοιπο ανήκει σε μικρομετόχους και εργαζομένους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

