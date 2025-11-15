Δεν υποχωρεί ο Τραμπ: Προανήγγειλε αγωγή κατά του BBC έως 5 δισ. δολάρια

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά του BBC για την επεξεργασίας ομιλίας του, αφού ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός ζήτησε συγγνώμη αλλά αρνήθηκε να τον αποζημιώσει.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One, ο Τραμπ δήλωσε: «Θα τους μηνύσουμε για ποσό μεταξύ 1 και 5 δισ. δολαρίων, πιθανώς κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα».

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη, το BBC δήλωσε ότι η επεξεργασία της ομιλίας της 6ης Ιανουαρίου 2021 είχε δώσει ακούσια «την εσφαλμένη εντύπωση ότι ο Πρόεδρος Τραμπ είχε καλέσει άμεσα σε βίαιες ενέργειες» και ανακοίνωσε ότι δεν θα μεταδοθεί ξανά. Η εταιρεία ζήτησε συγγνώμη από τον Αμερικανό πρόεδρο, αλλά ανέφερε ότι δεν θα καταβάλει οικονομική αποζημίωση.

Το BBC εξέδωσε αυτή τη δήλωση μετά την απειλή των δικηγόρων του Τραμπ να μηνύσουν την εταιρεία για αποζημίωση ύψους 1 δισ. δολαρίων, εκτός και αν η εταιρεία ανακαλούσε ζητούσε συγγνώμη και του κατέβαλε αποζημίωση.

«Νομίζω ότι πρέπει να το κάνω», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους σχετικά με το σχέδιό του να προσφύγει στη δικαιοσύνη. «Άλλαξαν τα λόγια που βγήκαν από το στόμα μου».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν είχε θέσει το θέμα στον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, αλλά ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός είχε ζητήσει να του μιλήσει. Ο Τραμπ είπε ότι θα τηλεφωνούσε στον Στάρμερ το Σαββατοκύριακο.

Μια αναζήτηση στις δημόσιες βάσεις δεδομένων των δικαστικών αρχείων επιβεβαίωσε ότι μέχρι την Παρασκευή το απόγευμα δεν είχε κατατεθεί καμία αγωγή σε ομοσπονδιακό ή πολιτειακό δικαστήριο της Φλόριντα.

Σε ξεχωριστή συνέντευξη που έδωσε το Σάββατο και ηχογραφήθηκε πριν από τις δηλώσεις του στο Air Force One, ο Τραμπ είπε ότι είχε «υποχρέωση» να μηνύσει το BBC, προσθέτοντας: «Αν δεν το κάνεις, δεν εμποδίζεις να ξανασυμβεί το ίδιο με άλλους ανθρώπους».

Χαρακτήρισε την επεξεργασία της ομιλία ςτου «εξωφρενική» και «χειρότερη από το θέμα με την Κάμαλα», αναφερόμενος σε μια διαμάχη που είχε με το αμερικανικό ειδησεογραφικό κανάλι CBS σχετικά με μια συνέντευξη στην εκπομπή «60 Minutes» με την αντίπαλό του στις εκλογές του 2024, Κάμαλα Χάρις.

Τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, η αμερικανική εταιρεία μέσων ενημέρωσης Paramount Global συμφώνησε να καταβάλει 16 εκατ. δολάρια για να διευθετήσει τη νομική διαμάχη σχετικά με τη συνέντευξη αυτή.

Η διαμάχη προέρχεται από τον τρόπο με τον οποίο το BBC επεξεργάστηκε την ομιλία του Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021 για ένα ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2024. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, είπε στους υποστηρικτές του: «Θα κατεβούμε στο Καπιτώλιο και θα επευφημήσουμε τους γενναίους γερουσιαστές και βουλευτές μας».

Περισσότερο από 50 λεπτά αργότερα στην ομιλία του, είπε: «Και θα πολεμήσουμε. Θα πολεμήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις».

Στην επεξεργασμένη ομιλία του, το βίντεο τον δείχνει να λέει: «Θα πάμε στο Καπιτώλιο... και θα είμαι εκεί μαζί σας. Και θα πολεμήσουμε. Θα πολεμήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις».

Η διαμάχη σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας της ομιλίας του Τραμπ οδήγησε στην παραίτηση του γενικού διευθυντή του BBC, Τιμ Ντέιβι, και της διευθύντριας ειδήσεων, Ντέμπορα Τέρνες.

Οι δικηγόροι του BBC έχουν στείλει επιστολή στη νομική ομάδα του Τραμπ, όπως δήλωσε αυτή την εβδομάδα εκπρόσωπος της εταιρείας. Στην επιστολή της προς τη νομική ομάδα του Τραμπ, το BBC παρουσίασε πέντε βασικά επιχειρήματα για τους λόγους για τους οποίους δεν θεωρεί ότι έχει να απαντήσει σε καμία κατηγορία.

