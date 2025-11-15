FT: Υπόμνημα του Λευκού Οίκου ισχυρίζεται ότι η Alibaba διατηρεί σχέσεις με τον κινεζικό στρατό

Ένα υπόμνημα εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου ισχυρίζεται ότι η Alibaba παρείχε στο κινεζικό στρατό τεχνολογική υποστήριξη κατά στόχων στις ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Financial Times, προκαλώντας ανησυχίες για τις σχέσεις του γίγαντα του ηλεκτρονικού εμπορίου με τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό (σ.σ. τις ένοπλες δυνάμεις της Κίνας), καθώς εντείνει τις προσπάθειές ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της FT, το υπόμνημα αναφέρει ότι η κινεζική εταιρεία έχει παράσχει στον κινεζικό στρατό δυνατότητες που, κατά την άποψη του Λευκού Οίκου, απειλούν την ασφάλεια των ΗΠΑ.

Το υπόμνημα δεν παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τους στόχους που φέρεται να είχε ο κινεζικός στρατός στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο προσθέτει ότι η Alibaba παρείχε επίσης στην κινεζική κυβέρνηση και στον στρατό πρόσβαση σε δεδομένα πελατών.

«Οι ισχυρισμοί και οι υπαινιγμοί που περιέχονται στο άρθρο είναι εντελώς ψευδείς», δήλωσε εκπρόσωπος της Alibaba απαντώντας σε ερώτημα του πρακτορείου Bloomberg. Η εταιρεία αμφισβητεί «το κίνητρο πίσω από την ανώνυμη διαρροή», δήλωσε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι «αυτή η κακόβουλη ενέργεια δημοσίων σχέσεων προήλθε σαφώς από μια ανέντιμη φωνή που επιδιώκει να υπονομεύσει την πρόσφατη εμπορική συμφωνία του Τραμπ με την Κίνα».

Η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «παραποίηση των γεγονότων» σχετικά με τους ισχυρισμούς, αναφέροντας ότι η Κίνα βελτιώνει τους νόμους για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων σε δραστηριότητες τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με την FT.

Το Πεκίνο σέβεται και προστατεύει την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων σύμφωνα με το νόμο, τονίζει χαρακτηριστικά η πρεσβεία.

Η Alibaba, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειάς της να καλύψει τη διαφορά από τους ανταγωνιστές της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ετοιμάζει μια αναθεώρηση της κύριας εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης της, ώστε να μοιάζει περισσότερο με το ChatGPT της OpenAI. Οι ανταγωνιστές της κινεζικής εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της Minimax, λανσάρουν ολοένα και πιο προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, προσπαθώντας το καθένα να ξεπεράσει σε απόδοση τους ηγέτες του κλάδου, όπως η OpenAI και η DeepSeek.

Η Alibaba και άλλες κινεζικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των Huawei Technologies και ByteDance, αντιμετωπίζουν αυξανόμενο έλεγχο από τους αξιωματούχους στην Ουάσινγκτον, οι οποίοι θεωρούν ότι οι εταιρείες αυτές διατηρούν σχέσεις με την κυβέρνηση του Πεκίνου και αποτελούν απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Η Huawei έχει τεθεί σε μαύρη λίστα στις ΗΠΑ, ενώ η TikTok της ByteDance διατρέχει τον κίνδυνο απαγόρευσης από την αμερικανική αγορά, εκτός εάν η ByteDance εκχωρήσει τις δραστηριότητες της δημοφιλούς εφαρμογής στις ΗΠΑ.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει στο παρελθόν την ανησυχία τους για τη συνεργασία της Alibaba με τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, λέγοντας ότι αποτελεί κίνδυνο για τους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες.

Τον Σεπτέμβριο, οι Ρεπουμπλικανοί επικεφαλής των επιτροπών της Βουλής για την Κίνα και την εσωτερική ασφάλεια προειδοποίησαν να μην επιτραπεί στην Alibaba η πρόσβαση σε τοπικές υποδομές κατά τη διάρκεια των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων, κατηγορώντας την εταιρεία ότι λειτουργεί ως «κρίσιμος παράγοντας» για τις δραστηριότητες παρακολούθησης και πληροφοριών της κινεζικής κυβέρνησης.

