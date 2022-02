Φωτιά ξέσπασε την Τετάρτη σε μεγάλο φορτηγό πλοίο, το οποίο εκτιμάται πως μετέφερε περίπου 4.000 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 1.100 Porsche, ανοιχτά από τις Αζόρες. Τα 22 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο αμπάρι του πλοίου Felicity Ace, το οποίο αναχώρησε από το Έμντεν της Γερμανίας στις 10 Φεβρουαρίου με προορισμό το Ντέιβισβιλ του Ρόουντ Άιλαντ στις ΗΠΑ.

Το πλοίο βρισκόταν περίπου 200 μίλια από το νησί Τερσέιρα στις Αζόρες, την πορτογαλική νησιωτική επικράτεια. Πορτογαλικές δυνάμεις έσπευσαν να συνδράμουν στην εκκένωση το πλοίου.

