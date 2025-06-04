Αυταρχική η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, λέει ο Μισέλ Μπαρνιέ

Για αυταρχισμό κατηγορεί την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ο πρώην διαπραγματευτής της ΕΕ για το Brexit, Μισέλ Μπαρνιέ.

Σε ένα νέο αποκαλυπτικό βιβλίο που κυκλοφόρησε σήμερα, Τετάρτη, ο 74χρονος πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας δήλωσε ότι οι τάσεις αυταρχισμού της Φον ντερ Λάιεν «εντάθηκαν τα τελευταία έξι χρόνια», καθώς θέλει να αποφασίζει για τα πάντα.

Μιλώντας στο POLITICO πριν από την κυκλοφορία του βιβλίου, ο Μπαρνιέ δήλωσε ότι υπό την φον ντερ Λάιεν, οι επίτροποι συμπεριφέρονταν όλο και περισσότερο σαν «υπερτεχνοκράτες» παρά σαν πολιτικοί.

«Δεν ακούνε (σ.σ. στην Επιτροπή). Δεν ακούνε τους λαούς» είπε.

Η φον ντερ Λάιεν κατηγορείται εδώ και καιρό ότι παραγκώνισε τους επικριτές της, προώθησε τους συμμάχους της, κυβερνούσε μέσω στενών συνεργατών και εφάρμοσε μια μακιαβελική στρατηγική «διαίρει και βασίλευε» κατά τη διάρκεια των ετών που διευθύνει το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, το οποίο αποτελείται από εκπροσώπους των 27 κρατών μελών της Ένωσης.

Αν και Μπαρνιέ και Φον ντερ Λάιεν ανήκουν στην ίδια πολιτική οικογένεια, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, η σχέση τους είναι κακή από την εποχή των τελικών διαπραγματεύσεων για το Brexit. Σύμφωνα με τον Μπαρνιέ, η φον ντερ Λάιεν τον έβαλε στο περιθώριο όταν οι συνομιλίες με τον τότε Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον έφτασαν στο τέλος τους το 2020.

«Νόμιζα ότι θα ήταν φυσιολογικό, μετά τη δουλειά που είχα κάνει, να είμαι δίπλα της τις τελευταίες ώρες. Αλλά δεν συνέβη αυτό», είπε.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ασαφείς υποθέσεις

Το βιβλίο του Μπαρνιέ με τίτλο «Τι έμαθα από εσένα» καταγράφει κυρίως τη μακρά πολιτική καριέρα του στις Βρυξέλλες και το Παρίσι, αν και υπάρχουν μικρές αναφορές στη σύντομη θητεία του στην ηγεσία της γαλλικής κυβέρνησης πέρυσι.

Ο Μπαρνιέ έκατσε μόλις τρεις μήνες σε αυτή τη θέση, τη συντομότερη πρωθυπουργική θητεία στη σύγχρονη γαλλική ιστορία. Με την κυκλοφορία του βιβλίου του, το όνομά του αναφέρεται όλο και πιο πολύ στον γαλλικό Τύπο ως πιθανός, αν και με ελάχιστες πιθανότητες, υποψήφιος για την προεδρία το 2027.

Στις Βρυξέλλες, ο Μπαρνιέ είναι περισσότερο γνωστός για το έργο του στην ηγεσία της ομάδας εργασίας για το Brexit και το σλόγκαν του που απευθύνεται στους Βρετανούς: «Ο χρόνος τρέχει».

Καθώς η προθεσμία για το Brexit πλησίαζε, έγραψε ο Μπαρνιέ, η φον ντερ Λάιεν φάνηκε έτοιμη να θυσιάσει τους Ευρωπαίους αλιείς στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει μια εμπορική συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο. Παρατήρησε ότι η αλιεία έγινε «ένα δευτερεύον, πιθανώς ακόμη και περιθωριακό» θέμα για εκείνη.

Ο Μπαρνιέ συνεχίζει περιγράφοντας πώς έπρεπε να πείσει τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να απειλήσει με βέτο τη συμφωνία, εάν η φον ντερ Λάιεν δεν κατάφερνε να επιτύχει συμφωνία για την αλιεία.

Η φον ντερ Λάιεν, γράφει, αγνόησε επίσης την αποχώρησή του από την Επιτροπή το 2021.

«Ασφαλώς, δεν έχουμε την ίδια αντίληψη για την εργασία και τις ανθρώπινες σχέσεις» είπε.

Ο Μπαρνιέ, ωστόσο, επαίνεσε τη συμφωνία επαναφοράς ΕΕ - Ηνωμένου Βασιλείου που υπογράφηκε τον περασμένο μήνα, η οποία θα διευκολύνει την εισαγωγή βρετανικών τροφίμων και θα επεκτείνει την αλιευτική συμφωνία για τις μηχανότρατες της ΕΕ.

«Είναι καλή ιδέα, είναι προς το κοινό συμφέρον. Θα πρέπει να λάβουμε τις λεπτομέρειες, αλλά όσον αφορά την αλιεία είναι ισορροπημένη και σωστή», είπε.

Πηγή: skai.gr

