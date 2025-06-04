Η Τεχεράνη δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου ξεκαθάρισε σήμερα Τετάρτη ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, απορρίπτοντας ένα βασικό αίτημα των ΗΠΑ που αποσκοπεί στην επίλυση μιας δεκαετούς πυρηνικής διαμάχης, αφού όπως είπε αντίκειται στα συμφέροντα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Ο εμπλουτισμός ουρανίου είναι το κλειδί για το πυρηνικό μας πρόγραμμα και οι εχθροί έχουν επικεντρωθεί στον εμπλουτισμό», δήλωσε ο Χαμενεΐ σε τηλεοπτική ομιλία του. Η πρόταση των ΗΠΑ «αντιφάσκει με την πίστη του έθνους μας στην αυτοδυναμία και την αρχή του "Μπορούμε"», είπε.

«Οι αγενείς και αλαζονικοί ηγέτες της Αμερικής απαιτούν επανειλημμένα να μην έχουμε πυρηνικό πρόγραμμα. Ποιος είσαι εσύ που αποφασίζεις αν το Ιράν πρέπει να εμπλουτίσει ουράνιο;» πρόσθεσε.

Η πρόταση των ΗΠΑ για μια νέα πυρηνική συμφωνία παρουσιάστηκε στο Ιράν το Σάββατο από το Ομάν, το οποίο μεσολάβησε στις συνομιλίες μεταξύ του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί και του απεσταλμένου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ.

Ωστόσο, μετά από πέντε γύρους συνομιλιών, η επίλυση του ζητήματος παραμένει αρκετά δύσκολη καθώς το Ιράν επιμένει να διατηρήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου στο έδαφός του και υποστηρίζει ότι θέλει να τελειοποιήσει την πυρηνική τεχνολογία για ειρηνικούς σκοπούς και έχει αρνηθεί εδώ και καιρό τις κατηγορίες των δυτικών δυνάμεων ότι επιδιώκει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα.

Πηγή: skai.gr

