Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Μια άγνωστη έως σήμερα απόπειρα τρομοκρατικού χτυπήματος ήρθε στο φως από τον πρώην υφυπουργό εσωτερικών αρμόδιο για θέματα ασφάλειας και τρομοκρατίας και νυν μέλος της Βουλής των Λόρδων, Άλαν Γουέστ.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε, το 2008 μια ομάδα οκτώ μελών της Αλ Κάιντα επιχείρησε να δηλητηριάσει το δίκτυο ύδρευσης στο βόρειο Λονδίνο. Χάρη στις άμεσες ενέργειες των βρετανικών υπηρεσιών ασφαλείας, η επίθεση απετράπη.

Η αποκάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικής συζήτησης σχετικά με την ασφάλεια των κρίσιμων υποδομών, όπως τα φράγματα και οι δεξαμενές ύδρευσης, σε μια περίοδο αυξανόμενων ανησυχιών για επιθέσεις από εχθρικά κράτη και τρομοκρατικές οργανώσεις.

Αν και η υφυπουργός περιβάλλοντος, Σου Χέιμαν, αρχικά δήλωσε πως δεν γνωρίζει να έχει συμβεί κάποιο περιστατικό τέτοιου είδους στο παρελθόν, ο λόρδος Γουέστ τη διόρθωσε δημόσια, αναφερόμενος στο αποτραπέν σχέδιο του 2008.

«Το 2008, οκτώ μέλη της Αλ Κάιντα προσπάθησαν να δηλητηριάσουν τα αποθέματα νερού στο βόρειο Λονδίνο. Είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι οι υπηρεσίες μας εργάστηκαν άψογα για να το σταματήσουν».

Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι προληπτικές εργασίες που ξεκίνησαν τότε –όπως η βελτίωση των χρόνων αντίδρασης της αστυνομίας, η παρακολούθηση των εκροών από τα φράγματα και η ενίσχυση των φυσικών φραγμών– φαίνεται να έχουν εγκαταλειφθεί: «Όλη αυτή η δουλειά, πού πήγε; Θα έπρεπε να υπάρχουν αναφορές και ενέργειες, και ελπίζω κάποιος να ασχολήθηκε πραγματικά με το ζήτημα».

Νωρίτερα, η υφυπουργός περιβάλλοντος τόνισε πως «το πρώτο καθήκον της κυβέρνησης είναι να προστατεύει την εθνική μας ασφάλεια και να διατηρεί τη χώρα μας ασφαλή. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων αναγνωρίζει ότι η παροχή πόσιμου νερού αποτελεί πιθανό στόχο για εχθρικούς παράγοντες. Συνεργάζεται με εταιρείες ύδρευσης και εταίρους σε όλη την κυβέρνηση για να κατανοήσει και να παρακολουθήσει τις απειλές για την παροχή νερού και να εξετάσει τις κατάλληλες αντιδράσεις για την προστασία της ασφάλειας του συστήματος ύδρευσης».

Αλλά ο Λόρδος Χάρις του Χάρινγκεϊ, ο οποίος είναι πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Ετοιμότητας, επέκρινε τη στάση του υπουργείου Περιβάλλοντος, λέγοντας ότι περιορίζεται στην παρακολούθηση των απειλών χωρίς να προχωρά σε πρακτικές ενέργειες. «Τι θα γίνει, για παράδειγμα, αν ένα drone πετάξει πάνω από ένα φράγμα και ρίξει κάποιο άγνωστο υλικό στο νερό;» αναρωτήθηκε.



