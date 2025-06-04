Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έδωσε εντολή στο Πολεμικό Ναυτικό να αλλάξει το όνομα ενός από τα στρατιωτικά πλοία του που φέρει το όνομα του Χάρβεϊ Μιλκ, βετεράνου του σώματος και ακτιβιστή για τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων που δολοφονήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1970, έγινε σήμερα γνωστό από ένα εξειδικευμένο μέσο ενημέρωσης και Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο ιστότοπος Military βασίζεται σ' έναν αξιωματούχο, τον οποίο δεν κατονομάζει, και εξηγεί πως είχε επίσης πρόσβαση σε ένα έγγραφο του Πολεμικού Ναυτικού σύμφωνα με το οποίο η πρωτοβουλία εντάσσεται στη βούληση του Πιτ Χέγκσεθ να «αποκαταστήσει την πολεμική κουλτούρα» στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Επίσης το Reuters επικαλείται έναν αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομασθεί, και δήλωσε πως η οδηγία για την αλλαγή της ονομασίας του πλοίου ήρθε από το γραφείο του Χέγκσεθ.

Το 2016, το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό είχε ανακοινώσει πως θα δώσει σε ένα από τα νέα δεξαμενόπλοιά του το όνομα του Χάρβεϊ Μιλκ, βετεράνου του σώματος που έγινε αργότερα ένας από τους πρώτους ανοιχτά γκέι πολίτες που εξελέγησαν σε αιρετό δημόσιο αξίωμα (ως μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου, του δημοτικού συμβουλίου του Σαν Φρανσίσκο) και δολοφονήθηκε το 1978, ενώ κατείχε ακόμα το αξίωμα αυτό.

Ένα άλλο αμερικανικό μέσο ενημέρωσης, το CBS News, μετέδωσε από την πλευρά του ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να μετονομασθούν και άλλα πλοία, μεταξύ των οποίων δύο που φέρουν τα ονόματα πρώην δικαστών του Ανώτατου Δικαστηρίου, της προοδευτικής Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ και του πρώτου αφροαμερικανού ανώτατου δικαστή Θέργκουντ Μάρσαλ.

Ερωτηθέν από το Γαλλικό Πρακτορείο, το Πεντάγωνο απάντησε μέσω του εκπροσώπου του, του Σον Παρνέλ, πως «κάθε ενδεχόμενη αλλαγή ονόματος» θα «ανακοινώνεται αφού έχουν οριστικοποιηθεί οι εσωτερικές διαδικασίες».

Ο Πιτ Χέγκσεθ «θέλει να φροντίσει ώστε τα ονόματα όλων των εγκαταστάσεων και των πόρων του υπουργείου Άμυνας να αντανακλούν τις προτεραιότητες του ανώτατου διοικητή, την ιστορία του έθνους μας και το πολεμικό πνεύμα», πρόσθεσε.

Μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ τον Ιανουάριο, η ρεπουμπλικανική κυβέρνηση διεξάγει εκτεταμένη επίθεση εναντίον των πολιτικών προώθησης της διαφορετικότητας.

Φυσιογνωμία της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, η Νάνσι Πελόζι επέκρινε έντονα με ανακοίνωσή της την «επαίσχυντη και εκδικητική διαγραφή αυτών που έδωσαν μάχη για να πέσουν τα φράγματα και να επιτρέψουν σε όλους να ζήσουν το αμερικανικό όνειρο».

«Αυτή η κακόβουλη πρωτοβουλία δεν ενισχύει την εθνική ασφάλειά μας ούτε το πολεμικό πνεύμα. Συνιστά αντιθέτως εγκατάλειψη μιας θεμελιώδους αμερικανικής αξίας: να τιμάμε την κληρονομία αυτών που εργάσθηκαν για την οικοδόμηση μιας καλύτερης χώρας», πρόσθεσε.

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ δήλωσε πως η κίνηση για τη μετονομασία του τάνκερ είναι «αηδιαστική» και συνιστά «κατάφωρη διακριτική μεταχείριση».

«Ο Χέγκσεθ θα πρέπει να ντρέπεται και να το πάρει πίσω αυτό αμέσως», έγραψε ο Σούμερ στο X.

Ο Χάρβεϊ Μιλκ γεννήθηκε το 1930 στη Νέα Υόρκη και υπηρέτησε στο αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό στη διάρκεια του πολέμου της Κορέας στα χρόνια του 1950.

Στο Σαν Φρανσίσκο, έγινε αργότερα ο πρώτος ανοικτά γκέι δημοτικός σύμβουλος της Καλιφόρνιας και μια πρώτης γραμμής φυσιογνωμία στη μάχη για τα δικαιώματα της κοινότητας των ομοφυλοφίλων. Δολοφονήθηκε το 1978 και το δεξαμενόπλοιο ανεφοδιασμού του Πολεμικού Ναυτικού πήρε το όνομά του το 2021.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

