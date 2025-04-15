Γαλλία: Ο Μισέλ Μπαρνιέ «κλείνει το μάτι» στην προεδρία

Την επιστροφή του στην ενεργό πολιτική σκηνή φαίνεται ότι δρομολογεί ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, Μισέλ Μπαρνιέ, καθώς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία στις επόμενες εκλογές που είναι προγραμματισμένες για το 2027, σε συνέντευξή του σε γαλλικά μέσα ενημέρωσης την Τρίτη.

Η κυβέρνηση του Μισέλ Μπαρνιέ έπεσε έπειτα από πρόταση δυσπιστίας μόλις τρεις μήνες μετά τον σχηματισμό της.

Ο Μπαρνιέ, γνωστός στο Λονδίνο και τις Βρυξέλλες για τον ρόλο του ως επικεφαλής διαπραγματευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τις συνομιλίες για το Brexit, έχει διατηρήσει χαμηλό προφίλ από τότε που σημείωσε ρεκόρ της συντομότερης θητείας πρωθυπουργού στην Πέμπτη Γαλλική Δημοκρατία από ιδρύσεως το 1958.

Ο 74χρονος Μπαρνιέ θα πρέπει να πείσει τους Γάλλους ψηφοφόρους ότι είναι ο καταλληλότερος για να ηγηθεί της χώρας μέσα σε ένα ολοένα και πιο αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, παρά το γεγονός ότι απέτυχε στη διαχείριση του κατακερματισμένου πολιτικού σκηνικού στο εσωτερικό της Γαλλίας.

Ο Μπαρνιέ είχε επιχειρήσει να διεκδικήσει την προεδρία και το 2022, αλλά αποκλείστηκε από τον πρώτο κιόλας γύρο, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στις εσωκομματικές εκλογές του συντηρητικού κόμματος Les Républicains.

Ο ανταγωνισμός ενδέχεται να είναι ακόμα πιο σκληρός αυτή τη φορά, καθώς άλλοι κεντρώοι και συντηρητικοί υποψήφιοι φαίνεται να έχουν προβάδισμα.

Δημοσκόπηση της Harris Interactive που δόθηκε στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα δείχνει ότι ο Μπαρνιέ συγκεντρώνει λιγότερη υποστήριξη από τους δύο άλλους πρώην πρωθυπουργούς, τον Εντουάρ Φιλίπ και τον Γκαμπριέλ Ατάλ.

Ακόμα και εντός του κόμματός του, Les Républicains, προηγείται ο Μπρουνό Ρεταγιό, του οποίου η δημοτικότητά εκτοξεύτηκε αφότου ο Μπαρνιέ τον διόρισε υπουργό Εσωτερικών πριν από έξι μήνες.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Μπαρνιέ δεν προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση υποψηφιότητας, αλλά σκιαγράφησε τις βάσεις μιας πιθανής προεδρικής πλατφόρμας. Δεσμεύτηκε να πολεμήσει αυτό που θεωρεί «αδυναμία» της γαλλικής διοίκησης, ζητήματα όπως τα δημόσια οικονομικά και η μετανάστευση, να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό και να περιορίσει τη γραφειοκρατία.



