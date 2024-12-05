Ο Γάλλος Εμανουέλ Μακρόν έκανε δεκτή την παραίτηση του πρωθυπουργού Μισέλ Μπαρνιέ και της κυβέρνησής του, μια μέρα μετά την υπερψήφιση της πρότασης μομφής κατά της κυβέρνησης στη γαλλική Εθνοσυνέλευση, ανακοίνωσε σήμερα το μεσημέρι το Ελιζέ.

Ο Μακρόν ζήτησε από τον Μπαρνιέ να παραμείνει υπηρεσιακός πρωθυπουργός μέχρι να διοριστεί νέος πρωθυπουργός.

«Ο Μισέλ Μπαρνιέ διασφαλίζει, μαζί με τα μέλη της κυβέρνησης, τον χειρισμό των τρεχουσών υποθέσεων μέχρι τον διορισμό νέας κυβέρνησης», τόνισε η γαλλική προεδρία στην ανακοίνωσή της.

Ο Μακρόν αναμένεται να απευθυνθεί στους Γάλλους σήμερα στις 20:00 τοπική ώρα, 21:00 ώρα Ελλάδας.

Πηγή: skai.gr

