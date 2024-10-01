Δευτερόλεπτα πριν την ιρανική επίθεση στο Ισραήλ οι προειδοποιητικές σειρήνες άρχισαν να ηχούν σε ολόκληρο το Ισραήλ. Αν και ο ισραηλινός στρατός είχε προειδοποιήσει τους πολίτες να παραμείνουν κοντά στα καταφύγια αρκετοί πολίτες δεν μπόρεσαν να φτάσουν έγκαιρα σε αυτά κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Όπως φαίνεται και στις εικόνες του Associated Press αρκετοί πολίτες βρήκαν «καταφύγιο» στην άκρη των αυτοκινητόδρομων κρατώντας τα παιδιά τους σφιχτά στην αγκαλιά τους.

Η εικόνες κατά τη διάρκεια της επίθεσης με τους πολίτες να προσπαθούν όπως μπορούν να προστατευθούν καθώς δεκάδες πύραυλοι αναχαιτίζοντας από πάνω τους από το Iron Dome είναι συγκλονιστικές.

Πηγή: skai.gr

