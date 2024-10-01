Ιταλία για Ελλάδα: Υποδειγματική καταπολέμηση παράνομης μίσθωσης ακινήτων

Ο αντιδήμαρχος τουρισμού της Ρώμης Αλεσάντρο Ονοράτο, συναντήθηκε σήμερα με τους δημοσιογράφους της Ένωσης Ξένων Ανταποκριτών Ιταλίας, για να συζητήσει το θέμα του μαζικού τουρισμού το οποίο αφορά, φυσικά, και την Αιώνια Πόλη.

«Χωρίς έναν νόμο της κυβέρνησης Μελόνι, δεν μπορούμε να περιορίσουμε τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις ακινήτων σε τουρίστες, ούτε σε ό,τι αφορά τη χρονική τους διάρκεια, ούτε τον συνολικό τους αριθμό. Στόχος μας είναι οι μισθώσεις αυτές να μην περιορίζονται, σχεδόν μόνον στο ιστορικό κέντρο, αλλά να υπάρξει μια ισορροπία, και με άλλες περιοχές της πόλης», τόνισε ο Ονοράτο.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, με θέμα την αύξηση του τουρισμού προσέθεσε: «Στην Ελλάδα, καταφέρατε να καταπολεμήσετε δραστικά το φαινόμενο της παράνομης, βραχυπρόθεσμης μίσθωσης ακινήτων, χάρη σε αποδοτική συνεργασία με τις πλατφόρμες του διαδικτύου που ασχολούνται, νόμιμα, με τη δραστηριότητα αυτή. Στη χώρα μας, το έχουμε καταφέρει μόνον σε έναν βαθμό. Θέλουμε να εμβαθύνουμε τη συνεργασία με τη χώρα σας, τόσο σε επίπεδο κυβέρνησης, όσο και του Δήμου Αθηναίων». Σημειώνεται ότι ο υπεύθυνος Τουρισμού του Δήμου της Ρώμης, έχει ήδη συναντηθεί με την πρέσβη μας στην Ρώμη, Ελένη Σουρανή.

Παράλληλα, ο Αλεσάντρο Ονοράτο επιβεβαίωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι σύντομα θα παρουσιαστεί το πιλοτικό σχέδιο για «επίσκεψη με κράτηση και καταβολή μικρού χρηματικού ποσού», στο πασίγνωστο σιντριβάνι της Ρώμης «Φοντάνα ντι Τρέβι». «Δεν πρόκειται για πρωτοβουλία που αποσκοπεί σε χρηματικό όφελος, αλλά σε μια προβλέψιμη, λογική παρουσία επισκεπτών. Δεν θα κλείσουμε την πλατεία, αλλά θα υπάρξει μια προγραμματισμένη πρόσβαση στον χώρο ακριβώς μπροστά στο σιντριβάνι. Στο συγκεκριμένο σημείο η χωρητικότητα, κανονικά, δεν ξεπερνά τους διακόσιους πενήντα ανθρώπους, ενώ στη φάση αυτή, σε ώρες αιχμής, ξεπερνούν τους πεντακόσιους», τόνισε ο Ονοράτο.

Εξέφρασε, δε, την ικανοποίησή του για το ό,τι κάθε χρόνο επισκέπτονται την ιταλική πρωτεύουσα πάνω από τριάντα έξι εκατομμύρια ντόπιοι και ξένοι τουρίστες. «Τα τελευταία δυο χρόνια, σημειώθηκε εντυπωσιακή άνοδος σε νέους και επισκέπτες που επιλέγουν πολυτελή ξενοδοχεία», είπε ο αντιδήμαρχος τουρισμού της Ρώμης. Τέλος, ζήτησε την κατανόηση και την υπομονή μονίμων κατοίκων και μη, για τα έργα που εκτελούνται στο κέντρο της πόλης, ενόψει και του Αγίου Έτους των Καθολικών, το 2025, ενώ δεν έκρυψε ότι «η μεγάλη πρόκληση είναι να διατηρηθεί ο αυθεντικός χαρακτήρας των μικρών και μεγάλων πόλεων, οι παραδοσιακές τους δραστηριότητες, σε μια εποχή συνεχούς αύξησης του παγκόσμιου τουρισμού».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

