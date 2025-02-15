Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επίθεση με μαχαίρι στην Αυστρία: Ένας 14χρονος νεκρός - Άλλοι 4 τραυματίες

Δράστης είναι ένας 23χρονος, ο οποίος επιτέθηκε αδιακρίτως στους περαστικούς, στο κέντρο της πόλης Villach

Αυστρία

Ένας 14χρονος έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον άλλα τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν από επίθεση με μαχαίρι στην πόλη Villach, στην Αυστρία.

Σύμφωνα με την αυστριακή αστυνομία, δράστης είναι ένας 23χρονος, ο οποίος επιτέθηκε σε περαστικούς στη μέση του δρόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ύποπτος που συνελήφθη είναι συριακής καταγωγής, ενώ η αστυνομία αναζητά ένα άτομο ακόμα ως συνεργό του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αυστρία επίθεση με μαχαίρι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark