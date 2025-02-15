Ένας 14χρονος έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον άλλα τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν από επίθεση με μαχαίρι στην πόλη Villach, στην Αυστρία.

Σύμφωνα με την αυστριακή αστυνομία, δράστης είναι ένας 23χρονος, ο οποίος επιτέθηκε σε περαστικούς στη μέση του δρόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ύποπτος που συνελήφθη είναι συριακής καταγωγής, ενώ η αστυνομία αναζητά ένα άτομο ακόμα ως συνεργό του.

Πηγή: skai.gr

