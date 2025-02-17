Επίθεση με μαχαίρι στην Αυστρία: O δράστης ριζοσπαστικοποιήθηκε με βίντεο στο TikTok

Ο 23χρονος Σύρος πρόσφυγας που πιστεύεται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι και σκότωσε έναν έφηβο ενώ τραυμάτισε άλλους πέντε ανθρώπους, στην πόλη Φίλαχ της Καρινθίας, ριζοσπατικοποιήθηκε πολύ γρήγορα, μέσω του TikTok, ανέφεραν σήμερα Αυστριακοί αξιωματούχοι.

Ο Άχμαντ Γκ. (δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα το πλήρες ονοματεπώνυμό του) είχε στο διαμέρισμά του το λάβαρο του Ισλαμικού Κράτους, όμως μέχρι πρότινος δεν είχε τραβήξει την προσοχή των αυστριακών αρχών. Η υπόθεση αυτή υπογραμμίζει πόσο μεγάλη πρόκληση είναι για τις αρχές να αποτρέψουν τις επιθέσεις των αποκαλούμενων «μοναχικών λύκων» όταν οι δράστες δρουν μόνοι, χωρίς να λαμβάνουν βοήθεια από πουθενά.

Η ριζοσπαστικοποίησή του στο διαδίκτυο είναι εξάλλου ένα γεγονός που φέρνει στο προσκήνιο τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το TikTok, που μπορούν να παράσχουν στους χρήστες τους μεγάλο όγκο πληροφοριών στα θέματα που τους ενδιαφέρουν.

«Ριζοσπαστικοποιήθηκε μέσα σε τρεις μήνες» είπε ένας εκπρόσωπος της εισαγγελίας της πόλης Κλάγκενφουρτ, που χειρίζεται την έρευνα. «Όχι μέσω κάποιου προσώπου, με προσωπική επαφή ή με διαδικτυακή επαφή. Κατά τα φαινόμενα, απλώς έβλεπε βίντεο και αποφάσισε να διαπράξει αυτήν την επίθεση. Δεν υπάρχει κανείς που να του είπε να το κάνει. Ο ίδιος το επιβεβαίωσε και λέει ότι παρακολουθούσε βίντεο και μετά αποφάσισε ότι ήθελε να ενταχθεί στο ΙΚ», είπε ο εκπρόσωπος.

Το TikTok, σε μια ανάρτησή του το 2022, είχε δεσμευτεί να «βρει λύσεις» και να συνεργαστεί «με την κοινωνία των πολιτών για την καταπολέμηση του βίαιου εξτρεμισμού».

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ύποπτος χρησιμοποίησε έναν σουγιά στην επίθεσή του και είχε βιντεοσκοπήσει τον εαυτό του να ορκίζεται πίστη στο Ισλαμικό Κράτος. Ο στόχος του ήταν να τον πυροβολήσουν και να τον σκοτώσουν οι αστυνομικοί, όμως συνελήφθη μέσα σε λίγα λεπτά, αφού ένας άλλος Σύρος βοήθησε να τον ακινητοποιήσουν.

Ο ύποπτος πιστεύεται ότι έφτασε στην Αυστρία το 2019 και ήθελε να πάει στη Γερμανία με πλαστή ταυτότητα, ώστε οι γερμανικές αρχές να μην τον διώξουν, επειδή, ως αιτών άσυλο, βρισκόταν ήδη σε μια ασφαλή τρίτη χώρα, δηλαδή την Αυστρία. Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών είπε ότι κρατήθηκε επί τέσσερις ημέρες στη Γερμανία τον περασμένο Μάιο, επειδή αδυνατούσε να πληρώσει ένα πρόστιμο για «πλαστογραφία εγγράφου», αλλά δεν διευκρίνισε τι είδους έγγραφο ήταν αυτό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.