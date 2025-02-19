Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν δήλωσε σήμερα ότι τα ΗΑΕ απορρίπτουν τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο Αμπού Ντάμπι, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων WAM.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας πραγματοποίησε σύντομη επίσκεψη στη χώρα του Κόλπου στο πλαίσιο της πρώτης του περιοδείας στη Μέση Ανατολή, πριν αναχωρήσει από την περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν «τόνισε τη σταθερή θέση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, απορρίπτοντας κάθε απόπειρα εκτοπισμού του παλαιστινιακού λαού από τη γη του», σύμφωνα με το WAM.

Μίλησε επίσης για την ανάγκη να «συνδεθεί η ανοικοδόμηση της Γάζας με μια πορεία που θα οδηγεί σε συνολική και βιώσιμη ειρήνη, με βάση τη λύση των δύο Κρατών» ισραηλινού και παλαιστινιακού, που θα ζουν το ένα δίπλα στο άλλο, σύμφωνα με το ίδιο πρακτορείο.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών έφθασε το πρωί από το Ριάντ, όπου την Παρασκευή προβλέπεται να πραγματοποιηθεί σύνοδος κορυφής με τους ηγέτες των έξι κρατών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC), καθώς και της Αιγύπτου και της Ιορδανίας, προκειμένου να παρουσιάσουν την απάντησή τους στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας.

Η Ουάσινγκτον, που απορρίπτει κάθε μελλοντικό ρόλο για τη Χαμάς, έχει καλέσει τις αραβικές χώρες, που είναι σθεναρά αντίθετες στον εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Γάζα, να προτείνουν εναλλακτικές στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου. Ο Τραμπ πρότεινε να αναλάβουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας και να μετεγκατασταθούν οι 2,4 εκατ. κάτοικοί της στην Ιορδανία και την Αίγυπτο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.