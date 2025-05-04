Αυστραλία: Θρίαμβος Εργατικών με μήνυμα στον Τραμπ

Απρόσμενα ευρεία νίκη και επανεκλογή πέτυχαν οι Εργατικοί του Άντονι Αλμπανέζι. Mήνυμα προς τον Τραμπ: «Η Αυστραλία απαντά στις παγκόσμιες προκλήσεις με τον αυστραλιανό τρόπο».

Ανταπόκριση από το Σίδνεϋ

«Οι Αυστραλοί έστειλαν ένα σαφές μήνυμα: θέλουν πρόοδο, σταθερότητα και υπευθυνότητα», δήλωσε αργά το βράδυ του Σαββάτου ο επανεκλεγείς πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι, σε έναν ενωτικό νικητήριο λόγο. «Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να υπηρετούμε με ταπεινότητα και αποφασιστικότητα όλους τους πολίτες αυτής της χώρας», είπε.

Πρόσθεσε δε σε ένα έμμεσο μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ: «Οι Αυστραλοί επέλεξαν να αντιμετωπίσουν τις παγκόσμιες προκλήσεις με τον αυστραλιανό τρόπο: φροντίζοντας ο ένας τον άλλον και χτίζοντας το μέλλον. Δεν έχουμε ανάγκη να ικετεύσουμε, να δανειστούμε ή να αντιγράψουμε από πουθενά αλλού. Δεν αναζητούμε την έμπνευσή μας στο εξωτερικό. Τη βρίσκουμε εδώ, στις αξίες μας και στους ανθρώπους μας».

Οι Εργατικοί διεύρυναν την κοινοβουλευτική αυτοδυναμία τους και θα μπορέσουν να εφαρμόσουν ανενόχλητοι το πρόγραμμά τους στη νέα τριετή θητεία τους. Η καταμέτρηση συνεχίζεται αλλά οι εκτιμήσεις είναι ότι στην Βουλή των 150 εδρών θα έχουν κάπου μεταξύ 85 και 90 έδρες.

Το αποτέλεσμα αυτό, σε συνδυασμό με τον καταποντισμό των Συντηρητικών, ωθεί ορισμένους αναλυτές να προδικάζουν ότι η κυβερνητική παράταξη θα μείνει στη εξουσία τουλάχιστον έως το... 2031.

Ανησυχούν για ακρίβεια, στέγαση

Να σημειωθεί ότι ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι επαινέθηκε για την πειθαρχία που επέδειξε ειδικά κατά την προεκλογική περίοδο και την αφοσίωσή του στα κύρια μηνύματα για να αντιμετωπισθούν οι ανησυχίες του κόσμου για την ακρίβεια, την στέγαση, την ενεργειακή πολιτική, την μείωση των φοιτητικών διδάκτρων/ δανείων και για άλλα ζέοντα θέματα της καθημερινότητας.

Από την άλλη, η προεκλογική εκστρατεία των Συντηρητικών και του ηγέτη τους Πίτερ Ντάτον, χαρακτηρίσθηκε από ανακολουθίες, όπως οι εξαγγελίες περί απόλυσης 41.000 δημοσίων υπαλλήλων και κατάργησης της μερικής εργασίας από το σπίτι για τους εργαζομένους στο δημόσιο. Οι δεσμεύσεις ανακλήθηκαν κατά την προεκλογική περίοδο όταν, όπως εκτιμήθηκε, οι δημοσκοπήσεις έδειξαν τον κόσμο να αντιδρά, ειδικά τις γυναίκες/ μητέρες για το μέτρο της εργασίας εξ αποστάσεως. Επίσης, το εκλογικό σώμα φαίνεται να εναντιώθηκε ισχυρά στην εμμονή του Ντάτον για κατασκευή σταθμών πυρηνικής ενέργειας στη χώρα.

Ο «παράγοντας» Τραμπ

Να σημειωθεί, ότι ο θρίαμβος των Εργατικών αποδίδεται εν μέρει στις επιπτώσεις από τους αμερικανικούς δασμούς και την εν γένει συμπεριφορά του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Κάτι ανάλογο είχε συμβεί προ ημερών και στον Καναδά.

Μέχρι και τον Ιανουάριο, οι περισσότερες προβλέψεις έδειχναν οριακή εκλογική αναμέτρηση, με πιθανότερο το σενάριο κυβέρνηση μειοψηφίας — είτε των Εργατικών είτε των Συντηρητικών. Ωστόσο, η ραγδαία μεταστροφή των διαθέσεων στο εκλογικό σώμα τους τελευταίους μήνες άλλαξε άρδην το πολιτικό σκηνικό.

Στο επίκεντρο αυτής της μεταστροφής βρέθηκε ένα ζήτημα που δεν ήταν αμιγώς αυστραλιανό: οι εμπορικοί δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ επέφεραν σημαντικές απώλειες και στο αυστραλιανό χρηματιστήριο.

Οι λογαριασμοί συνταξιοδότησης εκατομμυρίων Αυστραλών (superannuation funds) επλήγησαν σοβαρά, με τις μέσες απώλειες να φτάνουν σε χιλιάδες δολάρια ανά νοικοκυριό. Η οικονομική αυτή ανασφάλεια ενίσχυσε την εικόνα των Εργατικών ως δύναμη σταθερότητας και συνέβαλε στην αποδόμηση του συντηρητικού αφηγήματος.

Ο αρχηγός των Φιλελευθέρων, Πίτερ Ντάτον, επιχείρησε στις αρχές του έτους να υιοθετήσει σκληρή ρητορική, σχεδόν ευθυγραμμιζόμενος με τα λόγια και το ύφος του Τραμπ.

Ωστόσο, όταν ο Τραμπ εξέφρασε επιθετικότητα απέναντι στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άρχισε να δέχεται διεθνή κριτική για την αστάθεια των θέσεων του, μαζί με τις επιπτώσεις από τους δασμούς, ο Ντάτον φάνηκε να αποστασιοποιείται, αλλά για πολλούς ήταν ήδη αργά.

«Σήμερα δεν είναι η νύχτα που ελπίζαμε», δήλωσε ο ίδιος στην ομιλία του το Σάββατο το βράδυ, παραδεχόμενος την ήττα του. «Δέχομαι την ετυμηγορία των πολιτών με σεβασμό. Η δημοκρατία μίλησε και την ακούμε», σημείωσε αποδεχόμενος με αξιοπρέπεια το αποτέλεσμα.

Ενισχύονται οι ανεξάρτητοι

Η τελική κατανομή των εδρών θα οριστικοποιηθεί μέσα στις προσεχείς ημέρες με την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ψήφων. Ισχυρή παρουσία στη νέα Βουλή θα έχουν οι ανεξάρτητοι (πάνω από 10).

Οι Πράσινοι αν και απέσπασαν λίγο πάνω από το 12% του εκλογικού σώματος, είναι αμφίβολο αν θα κρατήσουν τις τέσσερις έδρες που είχαν πριν.

Εκλογές διεξήχθησαν χθες και για την Γερουσία. Εκεί το αποτέλεσμα ίσως χρειαστεί ακόμη και εβδομάδες για να κριθεί. Είναι όμως σχεδόν βέβαιο πως η κυβέρνηση δεν θα έχει την πλειιοψηφία και θα χρειάζεται να διαπραγματεύεται κάθε φορά για να περνά τα νομοσχέδιά της.

Σε κάθε περίπτωση το εκλογικό αποτέλεσμα, κατά τους αναλυτές, επιβεβαιώνει την ρευστότητα του πολιτικού κεφαλαίου σε περιόδους διεθνούς αστάθειας και δείχνει ότι οι Αυστραλοί ψηφοφόροι τιμώρησαν όσους προσπάθησαν να ασπασθούν την πόλωση και τον οπορτουνισμό.

Η έκβαση της ψηφοφορίας, πέραν του εσωτερικού της αντίκτυπου, στέλνει και ένα σαφές μήνυμα προς το εξωτερικό, λένε οι οι σχολιαστές: η Αυστραλία προκρίνει τον πραγματισμό και απορρίπτει την όποια ακροδεξιά μετάλλαξη.

Πηγή: Deutsche Welle

