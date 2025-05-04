Ένας ακροδεξιός πρόεδρος για τη Ρουμανία;

Ο 38χρονος Τζόρτζε Σιμιόν, αρχηγός του δεξιού εθνολαϊκιστικού κόμματος AUR, προηγείται σταθερά στις δημοσκοπήσεις για τις προεδρικές εκλογές που είχαν ακυρωθεί τον περασμένο Νοέμβριο.Τον περασμένο Νοέμβριο ο ακροδεξιός Καλίν Γκεοργκέσκου επικράτησε στο πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Ρουμανία, αλλά το αποτέλεσμα ακυρώθηκε από το Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας, εξαιτίας παρατυπιών και ξένων (και οικονομικών) παρεμβάσεων στη διαδικασία. Οι ελπίδες στη Δυτική Ευρώπη για την αποτροπή μιας ακροδεξιάς στροφής της χώρας παρέμειναν έτσι ζωντανές, ωστόσο μοιάζουν να διαλύονται ξανά, καθώς ενόψει των σημερινών εκλογών όλες οι μετρήσεις δείχνουν σαφές προβάδισμα για έναν άλλο ακροδεξιό υποψήφιο, ο οποίος τότε είχε έρθει τέταρτος και είχε εκφράσει την πρόθεση να στηρίξει τον Γκεοργκέσκου σε έναν δεύτερο γύρο.

Ο 38χρονος Τζόρτζε Σιμιόν αρχηγός της ακροδεξιάς Συμμαχίας για τη Ρουμανική Ενότητα (AUR), με μια συνθηματολογία που θεωρείται κάτι ως μια μείξη τραμπισμού και φιλορωσισμού προηγείται σταθερά σε όλες τις δημοσκοπήσεις, έχοντας ουσιαστικά προσελκύσει τους ψηφοφόρους του Γκεοργκέσκου, σε μια κοινωνία που ουδέτεροι παρατηρητές αποκαλούν «φοβισμένη και μπερδεμένη» εξαιτίας των οικονομικών δυσκολιών, αλλά και των γεωπολιτικών ανακατατάξεων.

Τα ποσοστά του κυμαίνονται σταθερά πάνω από το 30%, κάτι που σημαίνει ότι για να εκλεγεί πρόεδρος θα χρειαστεί να επικρατήσει σε έναν δεύτερο γύρο.

Με πρότυπό του τον Τραμπ

Με συνθήματα όπως «Πρώτα η Ρουμανία» και εκδηλώσεις θαυμασμού για τον Τραμπ, τον Μασκ, αλλά και τη Μελόνι ο Σιμιόν στοχεύει στον εθνικισμό, στρέφεται κατά των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, ζητά να σταματήσει η βοήθεια προς την Ουκρανία και στρέφεται ανοικτά κατά της ΕΕ, κατηγορώντας την και για παρεμβάσεις στα εσωτερικά της χώρας, με αφορμή την ακύρωση των εκλογών του Νοεμβρίου.

Στις Βρυξέλλες θεωρούν πως μια πιθανή εκλογή του θα δημιουργήσει ένα ακόμη ρήγμα στις τάξεις των 27, όταν ήδη υπάρχουν οι «αποκλίνουσες» απόψεις των κυβερνήσεων της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας. Το ερώτημα είναι πάντως αν η διεθνής κατακραυγή, που ακολούθησε το αποτέλεσμα του περασμένου Νοεμβρίου και η στήριξη στις δικαστικές αποφάσεις για αποκλεισμό του Γκεοργκέσκου δεν είχαν το αντίθετο από το επιθυμητό αποτέλεσμα, αν δηλαδή ερμηνεύθηκαν από ένα μέρος των Ρουμάνων ως παρέμβαση στις εσωτερικές τους υποθέσεις, σπρώχνοντας πολλούς στην αγκαλιά του Σιμιόν..

Το κρίσιμο ερώτημα για πολλούς στη Δύση είναι τώρα ποιος θα μπορούσε να βρεθεί απέναντί του στον δεύτερο γύρο στις 18 Μαΐου, εκφράζοντας το αποκαλούμενο φιλοευρωπαϊκό στρατόπεδο. Δύο είναι οι υποψήφιοι, που βρίσκονται κοντά στο 20% και διεκδικούν αυτή την θέση.

Οι πιθανοί… δεύτεροι

Ο 55χρονος δήμαρχος Βουκουρεστίου, Νικούσορ Νταν, ιδρυτής του κεντρώου κόμματος «Ένωση Σώστε τη Ρουμανία» (USR), ο οποίος δηλώνει ανεξάρτητος από κόμματα και ο πρώην γερουσιαστής Κριν Αντονέσκου, σύζυγος της πρώην Ευρωπαίας Επιτρόπου Αντίνα Βαλεάν, τον οποίο στηρίζουν τα κόμματα της σημερινής κυβέρνησης – το Σοσιαλδημοκρατικό (PSD), το Εθνικό Φιλελεύθερο Κόμμα (PNL) και το κόμμα της ουγγρικής μειονότητας (UDMR).

Πολιτικοί αναλυτές θεωρούν πάντως ότι ο Αντονέσκου είναι ένας άνθρωπος του συστήματος, κάτι ανάλογο με τον Μπόρις Μπορίσοφ στη Βουλγαρία και δεν θα έχει την ικανότητα να συσπειρώσει τον δημοκρατικό κόσμο εναντίον του Σιμιόν, που αξιοποιεί το «χάρισμα» της πόλωσης και της «αντισυστημικής» ρητορικής που δεν γνωρίζει όρια, «θυμίζοντας», όπως σχολίασε μια πολιτική επιστήμονας,αντιπαράθεση μεταξύ χούλιγκανς.

Συνεπώς ο Νικούσορ Νταν, μαθηματικός στο επάγγελμα και μολονότι δεν διαθέτει ιδιαίτερο επικοινωνιακό χάρισμα, θεωρείται ως καλύτερη περίπτωση για να τα βάλει με τον Σιμιόν, αφού θεωρείται «καθαρός», σε μια χώρα που θεωρείται ότι βρίσκεται στην τρίτη θέση πίσω από Ουγγαρία και Βουλγαρία στον δείκτη διαφθοράς της ΕΕ. Ο Νικούσορ Νταν προβάλλει μια μεταρρρυθμιστική, αλλά πραγματιστική ατζέντα.

Ο πρόεδρος της χώρας έχει αρκετά αυξημένες αρμοδιότητες σε σχέση με άλλες χώρες της Ένωσης. Για αυτό και το αποψινό αποτέλεσμα αναμένεται με αγωνία σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ωστόσο η οικονομική και κυρίως η κοινωνική κρίση που ταλανίζει τη χώρα εδώ και χρόνια δεν θα ξεπεραστεί απλώς με την αλλαγή προέδρου, ακόμα και αν αυτός είναι σε «γραμμή Βρυξελλών».

Πηγή: Deutsche Welle

