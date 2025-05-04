Νέες δηλώσεις που αφορούν στο Κυπριακό έκανε ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την πτήση επιστροφής του από την κατεχόμενη Λευκωσία.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν, ο κ. Ερντογάν έκανε και πάλι λόγο για «δύο κράτη» στην Κύπρο, «κυριαρχική ισότητα» και «ισότιμο διεθνές καθεστώς» των Τουρκοκυπρίων.

«Θα συνεχίσουμε να κάνουμε το χρέος μας και να είμαστε εποικοδομητικοί στους τομείς συνεργασίας που προβλέπεται να ξεκινήσουν σε διάφορους τομείς μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών στο νησί, οι οποίοι αποφασίστηκαν στην άτυπη συνάντηση με διευρυμένη συμμετοχή, που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, στις 17-18 Μαρτίου», ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος και πρόσθεσε:

«Ο "τουρκοκυπριακός λαός" αργά ή γρήγορα θα εξασφαλίσει την κατοχύρωση της κυριαρχικής ισότητάς του και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος στο νησί, του οποίου είναι ισότιμος εταίρος. Η μητέρα πατρίδα Τουρκία θα βρίσκεται πάντα δίπλα στην "Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου" σε αυτήν την πορεία και θα στέκεται πάντα αλληλέγγυα ανά τους αιώνες».

Επίσης, σημείωσε πως «ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια χώρα, η υποστήριξή μας προς τον "τουρκοκυπριακό λαό" και τη "Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου", το ανεξάρτητο κράτος του "τουρκοκυπριακού λαού", παραμένει αμετάβλητη. Ο "τουρκοκυπριακός λαός", ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του τουρκικού κόσμου, ελπίζουμε ότι τελικά θα φτάσει στη θέση που του αξίζει με την υποστήριξη της χώρας μας».

Απαντώντας, δε, σε ερώτηση δημοσιογράφου σε σχέση με την τουρκική αμυντική βιομηχανία, ο κ. Ερντογάν είπε πως το 1974 η Τουρκία δεν είχε επαρκή εξοπλισμό. «Σήμερα, η Τουρκία είναι μία χώρα που ξεπερνάει κατά πολύ εκείνες τις εποχές. Η Τουρκία έχει γίνει ένα λαμπρό αστέρι του κόσμου με τα πρωτότυπα σχέδια και τις εγχώριες παραγωγές της στην αμυντική βιομηχανία. Ειδικά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μας, τα αμυντικά συστήματά μας και τα επιτεύγματά μας στις επικοινωνίες έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο που αλλάζουν την ιστορία του πολέμου», τόνισε.

Τέλος, καταδίκασε τις πρόσφατες δηλώσεις του αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεωργίου σε σχέση με την Τουρκία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

