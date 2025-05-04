Επίθεση από έναν άγνωστο άντρα δέχθηκε σήμερα ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Οζγκιούρ Οζέλ.

Ο δράστης τον περίμενε στην έξοδο του Πολιτιστικού Κέντρου «Ατατούρκ» στην πλατεία Ταξίμ και την ώρα που ο Οζέλ έβγαινε άρχισε να τον χτυπάει στο πρόσωπο. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι κατά την επίθεση ο δράστης φώναξε «εγώ είμαι εγγονός των Οθωμανών».

Ο Οζγκιούρ Οζέλ είναι καλά στην υγεία του ενώ ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια, ανακοίνωσε ότι ο δράστης συνελήφθη.

Turkish opposition leader Ozgur Ozel has been punched in the face in Istanbul today pic.twitter.com/YQvXDtmpaX — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) May 4, 2025

Το περιστατικό συνέβη την ώρα που ο Οζέλ αποχωρούσε από επιμνημόσυνη τελετή στην Κωνσταντινούπολη για τον βουλευτή του φιλοκουρδικού κόμματος DEM, Σιρί Σουρεγιά Οντέρ.

Ο Οντέρ, πέθανε χτες σε νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες 18 ημέρες έπειτα από καρδιακό επεισόδιο.

Τους τελευταίους μήνες είχε αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο όσον αφορά τον αφοπλισμό της κουρδικής οργάνωσης ΡΚΚ.

Πηγή: skai.gr

