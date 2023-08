Συνετρίβη αμερικανικό Osprey στην Αυστραλία: Τρεις πεζοναύτες νεκροί και πέντε σε σοβαρή κατάσταση Κόσμος 11:16, 27.08.2023 linkedin

Συνολικά 23 οι επιβαίνοντες στο αεροσκάφος - Το δυστύχημα σημειώθηκε βόρεια του Ντάργουιν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής άσκησης Exercise Predator’s Run 2023