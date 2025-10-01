Κλιμακώνεται το σκάνδαλο με τα αντηλιακά στην Αυστραλία, αφού 18 προϊόντα έχουν πλέον αποσυρθεί από τα ράφια λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια που παρέχουν, σε μια χώρα που κατέχει πρωτιά στον καρκίνο του δέρματος.

Σύμφωνα με ανάλυση που διεξήγαγε μια ομάδα υπεράσπισης των καταναλωτών τον περασμένο Ιούνιο διαπίστωσε ότι πολλά δημοφιλή και ακριβά αντηλιακά δεν παρείχαν την προστασία που ισχυρίζονται οι κατασκευαστές τους.

Το προϊόν Lean Screen Skinscreen της Ultra Violette, υποτίθεται ότι προσφέρει δείκτη προστασίας δέρματος (SPF) 50+, αλλά αντ' αυτού είχε αποτέλεσμα δείκτη SPF 4 και ανακλήθηκε οικειοθελώς τον Αύγουστο.

Μια έρευνα από τη ρυθμιστική αρχή φαρμάκων έχει πλέον προειδοποιήσει για περίπου 20 ακόμη αντηλιακά από άλλες μάρκες, τα οποία έχουν την ίδια βασική σύνθεση, εγείροντας «σημαντικές ανησυχίες».

«Οι προκαταρκτικές δοκιμές δείχνουν ότι αυτή η βασική σύνθεση είναι απίθανο να έχει SPF μεγαλύτερο από 21», ανέφερε σε ενημέρωση η Διοίκηση Θεραπευτικών Προϊόντων (TGA), προσθέτοντας ότι για ορισμένα από τα προϊόντα η βαθμολογία SPF μπορεί να είναι ακόμη και τέσσερα.

Από τα 21 προϊόντα που κατονομάζει, οκτώ έχουν ανακληθεί ή η παραγωγή τους έχει σταματήσει εντελώς. Η πώληση άλλων 10 προϊόντων έχει διακοπεί προσωρινά και δύο ακόμη βρίσκονται υπό αξιολόγηση. Ένα προϊόν που κατονομάζει η TGA κατασκευάζεται στην Αυστραλία, αλλά δεν πωλείται στη χώρα.

Η Αυστραλία έχει το υψηλότερο ποσοστό καρκίνων του δέρματος στον κόσμο αφού εκτιμάται ότι δύο στους τρεις Αυστραλούς θα εμφανίσουν τουλάχιστον έναν καρκίνο του δέρματος στη ζωή τους. Για το λόγο αυτό διαθέτει μερικούς από τους αυστηρότερους κανονισμούς για τα αντηλιακά παγκοσμίως.

Το σκάνδαλο έχει προκαλέσει μαζικές αντιδράσεις στη χώρα, αλλά οι ειδικοί έχουν προειδοποιήσει ότι μπορεί επίσης να έχει παγκόσμιες επιπτώσεις. Έχουν εντοπιστεί προβλήματα τόσο με την παρασκευή ορισμένων αντηλιακών όσο και με την ακεραιότητα των εργαστηριακών δοκιμών στις οποίες βασίζονται οι ισχυρισμοί τους για τον δείκτη προστασίας SPF.

Πηγή: skai.gr

