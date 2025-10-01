Ένα κορίτσι μόλις 2 ετών επιλέχθηκε ως η νέα ζωντανή θεά του Νεπάλ. Το μικρό κορίτσι μεταφέρθηκε από μέλη της οικογένειάς της από το σπίτι τους σε ένα σοκάκι στο Κατμαντού σε ένα παλάτι - ναό την Τρίτη, κατά τη διάρκεια του μεγαλύτερου και σημαντικότερου ινδουιστικού φεστιβάλ της χώρας.

Η 2 ετών Aryatara Shakya επιλέχθηκε ως η νέα Kumari ή αλλιώς «παρθένα θεά», αντικαθιστώντας την προηγούμενη, η οποία θεωρείται από την παράδοση ότι γίνεται απλή θνητή μόλις φτάσει στην εφηβεία.

Οι Kumari επιλέγονται από τις φυλές Σάκια της κοινότητας Νιούαρ, ιθαγενείς της κοιλάδας του Κατμαντού, και λατρεύονται τόσο από τους Ινδουιστές όσο και από τους Βουδιστές στο κυρίως ινδουιστικό έθνος.

Τα κορίτσια επιλέγονται όταν βρίσκονται σε ηλικία μεταξύ 2 και 4 ετών και απαιτείται να έχουν άψογο δέρμα, μαλλιά, μάτια και δόντια. Επίσης, δεν πρέπει να φοβούνται το σκοτάδι.

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Indra Jatra στις αρχές αυτού του μήνα, η πρώην Kumari περιφερόταν σε ένα άρμα που το έσερναν πιστοί. Φοράει πάντα κόκκινα, πιάνει τα μαλλιά της με κοτσίδες και έχει ένα «τρίτο μάτι» ζωγραφισμένο στο μέτωπό της.

Οικογένεια, φίλοι και πιστοί περιέφεραν τη νέα Kumari στους δρόμους του Κατμαντού πριν εισέλθουν στο ναό, το οποίο θα είναι το σπίτι της για αρκετά χρόνια.

Οι πιστοί παρατάχθηκαν για να αγγίξουν τα πόδια του κοριτσιού με το μέτωπό τους, το ύψιστο σημάδι σεβασμού μεταξύ των Ινδουιστών στο έθνος των Ιμαλαΐων, και της πρόσφεραν λουλούδια και χρήματα. Η νέα Kumari θα ευλογήσει τους πιστούς, συμπεριλαμβανομένης της προέδρου, την Πέμπτη.

«Ήταν απλώς κόρη μου χθες, αλλά σήμερα είναι θεά», είπε ο πατέρας της και πρόσθεσε ότι υπήρχαν ήδη ενδείξεις ότι θα ήταν η θεά πριν από τη γέννησή της.

«Η γυναίκα μου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ονειρευόταν ότι ήταν θεά και ξέραμε ότι θα γινόταν κάποια πολύ ξεχωριστή», είπε.

Η πρώην Kumari η 11χρονη πλέον Τρίσνα Σάκια, είχε γίνει ζωντανή θεά το 2017.

Οι Kumari ζουν μια απομονωμένη ζωή. Έχουν λίγους επιλεγμένους φίλους στο παιχνίδι και τους επιτρέπεται να βγαίνουν έξω μόνο λίγες φορές το χρόνο για φεστιβάλ.

Οι πρώην Κουμάρι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να προσαρμοστούν στην κανονική ζωή, στην εκμάθηση των δουλειών του σπιτιού και στην παρακολούθηση κανονικών σχολείων. Σύμφωνα με τη λαογραφία του Νεπάλ, οι άνδρες που παντρεύονται μια πρώην Kumari πεθαίνουν νέοι και έτσι πολλά κορίτσια παραμένουν ανύπαντρα.

Τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει πολλές αλλαγές στην παράδοση και πλέον επιτρέπεται στην Κουμάρι να λαμβάνει εκπαίδευση από ιδιωτικούς δασκάλους μέσα στο παλάτι του ναού, ακόμη και να έχει τηλεόραση.

Η κυβέρνηση προσφέρει επίσης πλέον στις συνταξιούχες Kumari μια μικρή μηνιαία σύνταξη περίπου 110 δολαρίων, η οποία είναι ελαφρώς υψηλότερη από τον κατώτατο μισθό που ορίζει η κυβέρνηση.

Πηγή: skai.gr

