Μέχρι στιγμής, η Χαμάς έχει δηλώσει μόνο ότι εξετάζει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα, το οποίο παρουσιάστηκε επίσημα στους διαπραγματευτές της μετά την κοινή συνέντευξη Τύπου του Αμερικανού προέδρου με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, και ότι η απάντησή της μπορεί να πάρει αρκετές ημέρες.

Εάν η Χαμάς αποδεχτεί το σχέδιο, η οργάνωση θα συμφωνήσει να αφοπλιστεί και να παραχωρήσει τον έλεγχο της Γάζας -αλλά οι ηγέτες της θα έχουν το δικαίωμα να εγκαταλείψουν την περιοχή, και εκατοντάδες από τα μέλη της θα απελευθερωθούν από τις ισραηλινές φυλακές, σημειώνει η Jerusalem Post.

Θα αποδεχτεί η Χαμάς το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα;

Εάν απορρίψει τη συμφωνία, το Ισραήλ θα έχει την υποστήριξη του Τραμπ για να συνεχίσει την επίθεσή του στην πόλη της Γάζας και σε άλλα μέρη του θύλακα. Το Ισραήλ θα έχει επίσης απομονώσει πολιτικά τη Χαμάς.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι η Χαμάς έχει «τρεις έως τέσσερις ημέρες» για να αποφασίσει αν θα πει ναι ή όχι.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ ανέφερε ότι η Χαμάς μελετά «υπεύθυνα» την πρόταση του Λευκού Οίκου.

Αραβικές και ισλαμικές χώρες, όπως η Ιορδανία, η Αίγυπτος, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Πακιστάν, η Ινδονησία και η Τουρκία, έχουν υποστηρίξει το σχέδιο Τραμπ.

Ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση πιθανότατα θα απορρίψει το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, λέγοντας ότι «εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ» και «αγνοεί τα συμφέροντα του παλαιστινιακού λαού».

Το στέλεχος ανέφερε ότι η Χαμάς δεν είναι πιθανό να συμφωνήσει να αφοπλιστεί και να παραδώσει τα όπλα της, κάτι που αποτελεί βασική προϋπόθεση του σχεδίου Τραμπ.

Η Χαμάς φέρεται επίσης να αντιτίθεται στην ανάπτυξη Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF) στη Γάζα, την οποία θεωρεί ως μια νέα μορφή κατοχής.

Ο Νετανιάχου πέτυχε πολλαπλές αλλαγές στο σχέδιο κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με τους διαπραγματευτές του Λευκού Οίκου, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των απαιτήσεων σχετικά με την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα, της ενίσχυσης των όρων σχετικά με τον αφοπλισμό της Χαμάς και της απομάκρυνσης της Παλαιστινιακής Αρχής ως πιθανής διαχειρίστριας της μεταπολεμικής διακυβέρνησης στην περιοχή. Είπε επίσης ότι είχε δεσμευτεί να εμποδίσει τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους, αν και το σχέδιο Τραμπ απαιτεί την προσπάθεια για μια «αξιόπιστη πορεία» προς ένα ανεξάρτητο κράτος.

Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στο διαδίκτυο μετά την αναχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το νέο σχέδιο αντιπροσωπεύει το όραμα του Ισραήλ και μια στροφή σε σχέση με την περίοδο που ο Λευκός Οίκος ασκούσε πιέσεις για να αποδεχτεί τους όρους της Χαμάς για τον τερματισμό του πολέμου. «Ποιος θα το πίστευε;», είπε.

Πλησιάζει τη Γάζα ο στολίσκος με την ανθρωπιστική βοήθεια

Η Global Sumud Flotilla με κατεύθυνση τη Γάζα βρίσκεται περίπου 200 μίλια από τις ακτές του Ισραήλ, αποτελούμενη από περίπου 42 σκάφη και πάνω από 500 άτομα. Σύμφωνα με το κίνημα Sumud, δύο πλοία από την Τουρκία ενώθηκαν με τη νηοπομπή, ενώ τουρκικά drones παρακολουθούν τη διαδρομή της. Το μεγαλύτερο σκάφος είναι το Alma Explorer, στο οποίο μεταφέρθηκε ανθρωπιστική βοήθεια.

Η πορεία του στολίσκου παραμένει βόρεια της Αιγύπτου, με πιθανή άφιξη ανήμερα του Γιομ Κιπούρ, κινούμενη με ταχύτητα 5–6 κόμβων. Οι ακτιβιστές δηλώνουν ότι η αποστολή τους είναι ειρηνική και στοχεύει στην παροχή βοήθειας και στη διεθνή ανάδειξη της κατάστασης στη Γάζα και πως η αποστολή είναι στην «τελική ευθεία».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες τους, αναμένουν αναχαίτιση από το ισραηλινό ναυτικό μέσα σε 24–48 ώρες.

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων του Ισραήλ, Ρον Ντέρμερ θα αποχωρήσει από την κυβέρνηση, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στο υπουργικό συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της Τρίτης.

Ο Ντέρμερ θα αποχωρήσει από τη θέση του, αλλά θα «παραμείνει κοντά», σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε ο Νετανιάχου στους συμβούλους του.

Το Walla ανέφερε ότι ορισμένες από τις αρμοδιότητες του Ντέρμερ ενδέχεται να ανατεθούν στον υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ.

Πηγή: skai.gr

