Σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στην Αυστραλία με γνωστά αντηλιακά που αποδείχτηκε πως δεν παρείχαν επαρκή προστασία, ενώ η χώρα έχει την τραγική πρωτιά στον καρκίνο του δέρματος.

Η Ραχ, όπως και πολλοί Αυστραλοί, μεγάλωσε με τον φόβο του ήλιου. Από τα παιδικά της χρόνια υπήρχε ο απαράβατος κανόνας και στα σχολεία, «αν δεν φοράς καπέλο, δεν θα παίζεις έξω», ενώ και διαφημίσεις της δεκαετίας του '90 προειδοποιούσαν ότι ο ήλιος προκαλεί καρκίνο. Έτσι, αντηλιακό υπήρχε πάντα, σε κάθε πόρτα του σπιτιού.

Η 34χρονη ακολουθούσε τους κανόνες για την προστασία από τον ήλιο με ευλάβεια. Έβαζε τακτικά μέσα στην ημέρα αντηλιακό ενώ σπάνια έβγαινε έξω χωρίς καπέλο, αναφέρει το BBC.

Έτσι, η ίδια σοκαρίστηκε όταν οι γιατροί διέγνωσαν καρκίνο του δέρματος στη μύτη της κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου τον περασμένο Νοέμβριο, κάτι που, όπως είπαν, ήταν μη φυσιολογικό δεδομένης της ηλικίας της και των κανόνων που ακολουθούσε για την προστασία από τον ήλιο.

Αν και τεχνικά ο τύπος του καρκίνου που της εμφανίστηκε ως ταξινομείται ως «χαμηλού», έπρεπε να αφαιρεθεί χειρουργικά, αφήνοντάς της μια ουλή κάτω από το μάτι της.

Όπως αναφέρει στο βρετανικό δίκτυo: «Ήμουν μπερδεμένη και θυμωμένη. Νόμιζα πως τα έκανα όλα σωστά και παρ΄όλα αυτά μου συνέβη».

Η οργή της μεγάλωσε όταν έμαθε ότι το αντηλιακό που χρησιμοποιούσε για χρόνια ήταν αναξιόπιστο και, σύμφωνα με δοκιμές, δεν προσέφερε σχεδόν καθόλου προστασία από τον ήλιο.

Μάλιστα, ανεξάρτητη ανάλυση από μια αξιόπιστη ομάδα υπεράσπισης των καταναλωτών διαπίστωσε ότι αρκετά από τα πιο δημοφιλή και ακριβά αντηλιακά της Αυστραλίας δεν παρέχουν την προστασία που ισχυρίζονται, πυροδοτώντας ένα εθνικό σκάνδαλο.

Υπήρξαν μαζικές αντιδράσεις από τους πελάτες, ξεκίνησε έρευνα από τον ιατρικό παρατηρητή της χώρας, πολλά προϊόντα αποσύρθηκαν από τα ράφια και τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με τη ρύθμιση των αντηλιακών σε όλο τον κόσμο.

«Σίγουρα δεν πρόκειται για ένα ζήτημα που απομονώνεται στην Αυστραλία», δήλωσε στο BBC η χημικός καλλυντικών Μισέλ Γουονγκ.

Τον Ιούνιο, η Choice Australia δημοσίευσε μια έκθεση που προκάλεσε αίσθηση.

Η ομάδα είχε δοκιμάσει 20 αντηλιακά σε ανεξάρτητο διαπιστευμένο αυστραλιανό εργαστήριο, διαπιστώνοντας ότι 16 δεν πληρούσαν τον δείκτη προστασίας του δέρματος (SPF) που αναγραφόταν στη συσκευασία. Χαρακτηριστικά, ένα από τα γνωστά αντηλιακά που υποτίθεται παρείχε μεγάλη προστασία, φάνηκε πως είχε δείκτη προστασίας 4.

Ενώ στην Ευρώπη τα αντηλιακά χαρακτηρίζονται ως καλλυντικά, στην Αυστραλία θεωρούνται «θεραπευτικά αγαθά», δηλαδή φάρμακα και έτσι υπόκεινται σε πιο αυστηρούς κανονισμούς.

Πώς συνέβη λοιπόν αυτό;

Σε έρευνα της Australian Broadcasting Corporation διαπιστώθηκε ότι ένα και μόνο εργαστήριο με έδρα τις ΗΠΑ είχε πιστοποιήσει τουλάχιστον τα μισά από τα προϊόντα που απέτυχαν στις δοκιμές της Choice και ότι αυτή η εγκατάσταση κατέγραφε συνήθως υψηλά αποτελέσματα δοκιμών.

Διαπίστωσε επίσης ότι πολλά από τα αντηλιακά που αποσύρθηκαν από τα ράφια είχαν παρόμοια φόρμουλα και τα συνέδεσε με έναν κατασκευαστή στη Δυτική Αυστραλία.

Τα σταθερά και άνετα αντηλιακά που προσφέρουν υψηλή προστασία είναι πολύ τεχνικά και δύσκολα στην παρασκευή τους, λέει η Δρ. Γουνγκ, ιδρύτρια του Lab Muffin Beauty Science.

Η επιδερμίδα του καθενός ανταποκρίνεται διαφορετικά στο προϊόν, προσθέτει σημειώνοντας πως είναι δύσκολο να ελεγχθεί πώς επιδρά στο σύνολο.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα αποτελέσματα είναι αρκετά εύκολο να πλαστογραφηθούν, ενώ μια έρευνα των αμερικανικών αρχών το 2019 σε ένα εργαστήριο δοκιμών αντηλιακών, οδήγησε στη φυλάκιση του ιδιοκτήτη για απάτη.

Πολλές μάρκες αντηλιακών από όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν τους ίδιους κατασκευαστές και τα ίδια εργαστήρια δοκιμών - και έτσι το ζήτημα αυτό είναι απίθανο να απομονώνεται στην Αυστραλία, προσθέτει.

«Μέχρι κάποιος να βγει και να δοκιμάσει ένα σωρό αντηλιακά σε άλλες χώρες, δεν θα γνωρίζουμε την έκταση του φαινομένου», σημειώνει η Δρ Γουόνγκ και επισημαίνει πως το σκάνδαλο είναι μια υπενθύμιση ότι οι κανονισμοί είναι τόσο καλοί όσο και η εφαρμογή τους.

Η ίδια πάντως εμφανίζεται καθησυχαστική λέγοντας πως ο πανικός που προκλήθηκε στην Αυστραλία λόγω της έρευνας στα αντηλιακά είναι υπερβολικός και πως «το 95% των αντηλιακών που έχουν δοκιμαστεί έχουν αρκετά υψηλό δείκτη προστασίας για να μειώσουν περισσότερο από το μισό τη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του δέρματος».

Όπως τονίζει, το πιο σημαντικό πράγμα είναι να βάζουμε μια μεγάλη ποσότητα αντηλιακού, περίπου ένα κουταλάκι του γλυκού για κάθε μέρος του σώματος, συμπεριλαμβανομένου του προσώπου.

Ιδανικά, το αντηλιακό πρέπει να εφαρμόζεται περίπου κάθε 2 ώρες, ιδίως εάν έχετε κολυμπήσει ή ιδρώσει πολύ.

Οι ειδικοί συμβουλεύουν επίσης να συνδυάζετε το αντηλιακό με άλλες μεθόδους ασφαλείας, όπως το να φοράτε προστατευτικά ρούχα και να αναζητάτε σκιά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.