Στροφή στην καθημερινότητα, απολογισμός για τα μπλόκα

Της Δώρας Αντωνίου

Η προγραμματισμένη για τη 1 μ.μ. σήμερα συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τους εκπροσώπους των μπλόκων αναμένεται, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ότι θα σηματοδοτήσει τη λήξη των αγροτικών κινητοποιήσεων. Έρχεται, λοιπόν, η ώρα του απολογισμού. Για τους αγρότες που παρέμειναν για σχεδόν 50 ημέρες στους δρόμους, αλλά και για την κυβέρνηση, που συγκρούστηκε με μια κοινωνική ομάδα η οποία της έδωσε μεγάλη στήριξη στις προηγούμενες εκλογές. Θα αρκέσουν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για να διορθώσουν το ρήγμα που προέκυψε από τη σύγκρουση αυτή;

Χθες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη ανάρτησή του με τον εβδομαδιαίο απολογισμό, έκανε αναφορά στη σημερινή συνάντηση. Και φρόντισε να επισημάνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για επιπλέον παροχές και δεν θα πρέπει να αναμένεται κάτι τέτοιο. Είναι ένα μήνυμα που η κυβέρνηση εκπέμπει από τη στιγμή που ανακοινώθηκαν τα μέτρα. Οι ανακοινώσεις συνοδεύθηκαν με τη δήλωση ότι «αυτά είναι και δεν υπάρχουν άλλα». Όπως ανέφερε χθες ο πρωθυπουργός, «Οι αγρότες γνωρίζουν ότι το πλαίσιο των παρεμβάσεων που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση έχει πρακτικά ήδη ανακοινωθεί. Και το πλαίσιο αυτό ορίζεται με σαφήνεια από τα δημοσιονομικά περιθώρια, τα οποία εξαντλήσαμε, την κοινωνική δικαιοσύνη και τους ευρωπαϊκούς κανόνες».

Στην κυβέρνηση αναγνωρίζουν ότι πολύ δύσκολα θα καταφέρουν να προσελκύσουν στο σύνολό τους τους αγρότες που μαζικά ψήφισαν Ν.Δ. στις εκλογές του 2023. Όμως, φαίνεται ότι επενδύουν στην εικόνα πειθαρχίας στη δημοσιονομική σταθερότητα που εκπέμπει η κυβέρνηση δηλώνοντας ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να ξεπεράσει κάποια συγκεκριμένα όρια, για να απευθυνθούν σε ένα άλλο εκλογικό ακροατήριο. Στους ψηφοφόρους που εμπιστεύθηκαν τη Ν.Δ. ως την πολιτική δύναμη που θα μπορούσε να οδηγήσει σταθερά και με σιγουριά τη χώρα στην οριστική έξοδο από την κρίση. Όπως αναφέρει κυβερνητική πηγή, είναι μια πολύ λεπτή ισορροπία, καθώς εάν δινόταν η εντύπωση ότι η κυβέρνηση υποχωρεί υπό την πίεση των αγροτών και προχωρά σε υπέρμετρες παροχές, αυτό θα μπορούσε να ξεσηκώσει «δυναμικές» κινητοποιήσεις και σε άλλους κλάδους, ενώ θα προκαλούσε δυσαρέσκεια σε ένα πιο συντηρητικό ακροατήριο.

Με την προσδοκία το μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων να κλείσει σήμερα, στην κυβέρνηση επιδιώκουν να ανακτήσουν την πρωτοβουλία των κινήσεων και να στρέψουν την ατζέντα σε πολιτικές που αφορούν τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Προσδοκούν, δε, ότι στο τέλος του μήνα θα αρχίσει να καταγράφεται η θετική αποτίμηση των παρεμβάσεων στη φορολογία, καθώς θα φανεί η διαφορά στη μισθοδοσία, «θα αρχίσουν οι πολίτες να βλέπουν στην τσέπη τους τη διαφορά», όπως επισημαίνεται.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο, μιλώντας με πολίτες στο Μαρούσι, αναφέρθηκε στην προτεραιότητα που δίνει η κυβέρνηση στη συνέχιση αλλαγών και μεταρρυθμίσεων. Είναι ένα στοίχημα να καταφέρει η κυβέρνηση να μην εγκλωβιστεί σε λογική προεκλογικής χρονιάς, που μπορεί να λειτουργήσει ανασταλτικά για την προώθηση δύσκολων θεμάτων. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός επαναλαμβάνει διαρκώς το ζητούμενο της πολιτικής σταθερότητας μέσα στην εξαιρετικά απαιτητική διεθνή συγκυρία.

Στην κυβέρνηση αναμένουν τις δημοσκοπήσεις που θα δημοσιευθούν μέχρι το τέλος του μήνα για να διαπιστώσουν πως διαμορφώνεται το πολιτικό τοπίο. Η ανάκτηση της πρωτοβουλίας κινήσεων είναι μια καθοριστική παράμετρος απέναντι στη ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού και στην προοπτική ίδρυσης νέων κομμάτων. Μπορεί η επίσημη γραμμή να είναι ότι δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα η Ν.Δ. από την εξέλιξη αυτή, ωστόσο ο επαναπατρισμός ψηφοφόρων που κινούνται στη λεγόμενη «γκρίζα ζώνη» και δυνητικά διερευνούν τις επιλογές τους, είναι ένα μεγάλο στοίχημα.

