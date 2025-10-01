Τουλάχιστον 91 μαθητές παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα τσιμεντένια ερείπια σχεδόν δύο ημέρες αφότου κατέρρευσε ένα ισλαμικό σχολείο στην επαρχία της Ανατολικής Ιάβας στην Ινδονησία σύμφωνα με τις Αρχές.

Περισσότεροι από 300 διασώστες εργάζονταν απεγνωσμένα για να απεγκλωβίσουν τους επιζώντες, αφότου το κτίριο κατέρρευσε παγιδεύοντας κυρίως εφήβους, οι οποίοι τελούσαν την απογευματινή προσευχή τη Δευτέρα σε μια αίθουσα προσευχής.

Τουλάχιστον τρεις φοιτητές έχουν επιβεβαιωθεί νεκροί και 100 άλλοι τραυματίστηκαν φέροντας τραύματα στο κεφάλι και κατάγματα.

Η Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών αναθεώρησε τον αριθμό των ανθρώπων που θεωρούνται θαμμένοι στα ερείπια σε 91 αργά την Τρίτη από 38 που ήταν προηγουμένως.

Οι διασώστες διοχετεύουν οξυγόνο, νερό και τρόφιμα από στενά κενά σε όσους παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια για να τους κρατήσουν στη ζωή, μερικοί από τους οποίους είναι ακινητοποιημένοι.

Οι μαθητές ήταν ως επί το πλείστον αγόρια από την έβδομη έως τη δωδέκατη τάξη, ηλικίας μεταξύ 12 και 18 ετών. Οι μαθήτριες προσεύχονταν σε ένα άλλο μέρος του κτιρίου και κατάφεραν να διαφύγουν, ανέφεραν οι επιζώντες.

Η αίθουσα προσευχής ήταν διώροφη, αλλά δύο ακόμη προστίθεντο χωρίς άδεια, σύμφωνα με τις αρχές. Η αστυνομία ανέφερε ότι τα θεμέλια του παλιού κτιρίου προφανώς δεν άντεχαν δύο ορόφους από σκυρόδεμα και κατέρρευσαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας χύτευσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.