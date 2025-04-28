Αυστραλία: Ξεκινά η δίκη της γυναίκας που δηλητηρίασε τα πεθερικά της με μανιτάρια

Μια γυναίκα παρέθεσε ένα γεύμα για τα πεθερικά της στο σπίτι της στη Λεονγκάθα, μια πόλη με λιγότερους από 6.000 κατοίκους στην περιφερειακή Αυστραλία. Στη συνέχεια, τέσσερις από τους καλεσμένους αρρώστησαν με παρόμοια συμπτώματα και τρεις πέθαναν. Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι επρόκειτο για φόνο και ότι το «όπλο» ήταν το γεύμα, το οποίο φέρεται να περιείχε σκόπιμα δηλητηριώδη μανιτάρια.

Η δίκη έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει την Τρίτη στο Morwell, περίπου 95 μίλια ανατολικά της Μελβούρνης.

Η γυναίκα που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης, η Έριν Πάτερσον, δήλωσε αθώα. Είπε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης τον Αύγουστο του 2023, τον μήνα μετά το συγκεκριμένο μεσημεριανό γεύμα, ότι ήταν συντετριμμένη από τον θάνατο των ανθρώπων. «Από τους καλύτερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Πάτερσον είχε χωρίσει από τον σύζυγό της, δήλωσε η αστυνομία, και οι καλεσμένοι ήταν η πρώην πεθερά, ο πρώην πεθερός της καθώς και η πρώην θεία και θείος της. «Τα παιδιά μου έχασαν τη γιαγιά τους», είπε σε μαγνητοσκοπημένη δήλωση στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, προσθέτοντας, «απλά δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει συμβεί».

Δύο παιδιά μπορεί να ήταν επίσης στο μεσημεριανό γεύμα, αλλά πιθανότατα έφαγαν διαφορετικό γεύμα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που κάποιος αρρώστησε μυστηριωδώς αφού έφαγε ένα γεύμα που είχε μαγειρέψει η Πάτερσον, ισχυρίζεται η αστυνομία.

Κατηγορήθηκε για πολλαπλές κατηγορίες που σχετίζονται με φόνο και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η τελευταία κατηγορία σχετίζεται με τον θείο - ο ένας από τους καλεσμένους - ο οποίος έφαγε το γεύμα και επέζησε. Άλλες κατηγορίες σχετίζονται με το γεγονός ότι η Πάτερσον - σύμφωνα με την αστυνομία - φέρεται να δηλητηρίαζε τον σύζυγό της, ο οποίος φέρεται να αρρώστησε αφού έφαγε φαγητά σε τρεις περιπτώσεις μεταξύ 2021 και 2022. Η ίδια αρνείται επίσης αυτές τις κατηγορίες.

Η δίκη της συγκεκριμένης υπόθεσης έχει συγκεντρώσει τα φώτα πάνω της. Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας στην Αυστραλία κυκλοφορεί ένα podcast με καθημερινές ενημερώσεις για αυτήν. Ο Ντιν Τόμας, επιθεωρητής ντετέκτιβ στη Βικτώρια, την πολιτεία όπου έλαβε χώρα το γεύμα, είπε τον Νοέμβριο του 2023 ότι η δημόσια περιέργεια για την υπόθεση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο ήταν «απίστευτα έντονη».

Η Φράνσις Βινάλ είναι δημοσιογράφος έκτακτων ειδήσεων για τη Washington Post που εδρεύει στη Σεούλ.

Πηγή: skai.gr

