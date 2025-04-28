Ποιοι είναι οι υπ. Εξωτερικών και Εσωτερικών του Μερτς

Τους υπουργούς που θα συμμετέχουν στο επόμενο υπουργικό συμβούλιο από τους κόλπους της Χριστιανικής Ένωσης παρουσίασε σήμερα ο Φρίντριχ Μερτς. Ποιοι είναι οι υπ. Εξωτερικών και Εσωτερικών.

Το επόμενο υπουργικό συμβούλιο είναι σχεδόν έτοιμο. Ο Φρίντριχ Μερτς έδωσε σήμερα πράσινο φως για τα ονόματα των συντηρητικών βουλευτών της επόμενης κυβέρνησης. Η Χριστιανική Ένωση, Χριστιανοδημοκράτες και Χριστιανοκοινωνιστές που θα συμμετέχουν στην επόμενη κυβέρνηση έχουν ήδη γνωστοποιηθεί και εκκρεμούν τα ονόματα των Σοσιαλδημοκρατών που θα υπουργοποιηθούν. Αυτά αναμένεται να ανακοινωθούν την Τετάρτη 30 Απριλίου, όταν ολοκληρωθεί η ψηφοφορία του κόμματος επί της κυβερνητικής συμφωνίας.

Γιόχαν Βάντεφουλ: Έμπιστος του Μερτς

Μετά από 60 χρόνια, οι Χριστιανοδημοκράτες αναλαμβάνουν το τιμόνι του γερμανικού υπ. Εξωτερικών με τον 62χρονο Γιόχαν Βάντεφουλ, στενό φίλο και έμπιστο συνεργάτη του επόμενου καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, αρμόδιου επί πολλά χρόνια στους Χριστιανοδημοκράτες για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας.



Είναι υπέρ της συνέχισης της στήριξης στην Ουκρανία, ακόμη και με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς τύπου Taurus και επικρίνει σφοδρά την νέα αμερικανική πολιτική που πρεσβεύει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ενδιαφέρον έχουν όμως οι θέσεις του ευρύτερα και για την Τουρκία, την οποία, όπως πολλοί Χριστιανοδημοκράτες, θεωρεί σημαντική νατοϊκή χώρα-εταίρο της Γερμανίας.



Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Spiegel από το 2022, τότε μάλιστα είχε ασκήσει κριτική στην απερχόμενη υπ. Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ από τους Πρασίνους, όταν κατά την επίσκεψή της στην Αθήνα είχε ρίξει πυρά κατά της Τουρκίας για τις αναθεωρητικές βλέψεις της στο Αιγαίο.

Αλεξάντερ Ντόμπριντ : «Σκληρός επαγγελματίας»

Στο κρίσιμο και για την Ελλάδα γερμανικό υπ. Εσωτερικών θα έχει πλέον το τιμόνι ο Βαυαρός Χριστιανοκοινωνιστής Αλεξάντερ Ντόμπριντ, που ανήκει στον στενό κύκλο του επικεφαλής του κόμματος, Μάρκους Ζέντερ. Διετέλεσε στο παρελθόν υπ. Μεταφορών στην τρίτη κυβέρνηση της Άνγκελα Μέρκελ και είναι γνωστός ως «σκληρός επαγγελματίας». Έτσι τον χαρακτηρίζει ο Μάρκους Ζέντερ.



Ο Αλεξάντερ Ντόμπριντ ήδη δήλωσε ότι θα προχωρήσει στην υλοποίηση των δεσμεύσεων της νέας κυβέρνησης για μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική με αύξηση των ελέγχων αλλά και των απελάσεων απευθείας από τα γερμανικά σύνορα.



Αντίστοιχη γραμμή δεν αποκλείεται να ακολουθήσει και ως προς την εφαρμογή του Κανονισμού του Δουβλίνου, σημειωτέον ότι μόλις πριν από μια εβδομάδα περίπου το Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο της Λειψίαςμε απόφασή του επιτρέπει πλέον τις «επιστροφές» αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα, όπου κατά τους Γερμανούς δικαστές οι συνθήκες διαβίωσης για τους πρόσφυγες είναι «αποδεκτές».

Πηγή: Deutsche Welle

