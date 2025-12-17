Μακελειό στο Σίδνεϊ: Ο 24χρονος δράστης αντιμετωπίζει 59 κατηγορίες για φόνο και τρομοκρατία

Ο κατηγορούμενος για την επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, Ναβίντ Άκραμ, αντιμετωπίζει 59 κατηγορίες συμπεριλαμβανομένων 15 ανθρωποκτονιών και μιας κατηγορίας για διάπραξη τρομοκρατικής πράξης μετά τη δολοφονία 15 ανθρώπων την Κυριακή.

Θα αντιμετωπίσει επίσης δεκάδες κατηγορίες για τραυματισμούς με δολοφονική πρόθεση, δημόσια επίδειξη απαγορευμένου τρομοκρατικού συμβόλου (σημαία ISIS) και μια κατηγορία για τοποθέτηση εκρηκτικών μέσα ή κοντά σε κτίριο.

Θα παρουσιαστεί στο δικαστήριο σε ακροαματική διαδικασία το απόγευμα.

Ο πατέρας του, Σατζίντ Άκραμ, 50 ετών, σκοτώθηκε την Κυριακή κατά τη διάρκεια της επίθεσης, αφού πυροβολήθηκε από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια της εννιάλεπτης επίθεσης.

Δώδεκα από τα 15 θύματα, ηλικίας μεταξύ 10 και 87 ετών, έχουν ταυτοποιηθεί τις τελευταίες 48 ώρες.

Ο 24χρονος Άκραμ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης από αστυνομικούς και βρισκόταν σε κώμα ενώ πλέον έχει τις αισθήσεις του και αναρρώνει στο νοσοκομείο

﻿Μόλις πριν από λίγες ώρες, η αστυνομία δήλωσε ότι περίμενε να αναρρώσει πριν απαγγείλει κατηγορίες.

Η Επίτροπος της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αυστραλίας, Κρίσι Μπάρετ, δήλωσε νωρίτερα ότι οι πρώτες έρευνες δείχνουν ότι δεν αναμένεται να απαγγελθούν κατηγορίες σε κανένα άλλο άτομο.

«Δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι άλλα άτομα εμπλέκονταν σε αυτήν την επίθεση, ωστόσο, προειδοποιούμε ότι αυτό θα μπορούσε να αλλάξει δεδομένου ότι βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο της έρευνάς μας», ξεκαθάρισε η Μπάρετ.

Βίντεο από κάμερα αυτοκινήτου, δείχνει το ζευγάρι που σκοτώθηκε στην επίθεση την ώρα που προσπαθεί να σταματήσει έναν από τους δύο δράστες του μακελειού. Χρονικά, ήταν τα δύο πρώτα θύματα του μακελειού της Αυστραλίας, το οποίο σημειώθηκε την πρώτη ημέρα της Χανούκα με στόχο θύματα της εβραϊκής κοινότητας.

Πηγή: skai.gr

