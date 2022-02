Η Αυστραλία άνοιξε σήμερα πλήρως τα εξωτερικά της σύνορα σε ταξιδιώτες που είναι εμβολιασμένοι έναντι του κορωνοϊού αφού έμειναν κλειστά για σχεδόν δύο χρόνια λόγω της πανδημίας, με τους τουρίστες να επιστρέφουν στη χώρα και εκατοντάδες ανθρώπους να ξανασυναντούν συγγενείς και φίλους.

Πάνω από 50 διεθνείς πτήσεις είναι προγραμματισμένο να φθάσουν στη χώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας, συμπεριλαμβανόμουν 27 στο Σίδνεϊ, τη μεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας, ενώ οι κλάδοι του τουρισμού και της φιλοξενίας προσβλέπουν στην ανάκαμψή τους αφού σφυροκοπήθηκαν από τους περιορισμούς της COVID-19.

«Είναι μια πολύ συναρπαστική ημέρα, μια ημέρα για την οποία ανυπομονούσα για πολύ καιρό, από την ημέρα που πρωτοέκλεισα τα σύνορα ακριβώς στην αρχή της πανδημίας», δήλωσε ο πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον σε δημοσιογράφους από το νησί της Τασμανίας, που εξαρτάται ιδιαίτερα από τον τουρισμό.

"It’s party central out here at Sydney Airport."



