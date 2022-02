Το χάρο με τα μάτια τους είδαν από τη μια στιγμή στην άλλη λουόμενοι σε παραλία του Μαϊάμι την Κυριακή, όταν λίγα μόνο μέτρα μακριά τους συνετρίβη ελικόπτερο.



Πλάνα της πτώσης ενός ελικοπτέρου έδωσε στη δημοσιότητα η τοπική αστυνομία.



Οι δύο επιβάτες του ελικοπτέρου τραυματίστηκαν στο ατύχημα, που συνέβη κάτω από άγνωστες συνθήκες, αλλά αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.



Μετά το ατύχημα η αστυνομία του Μαϊάμι απέκλεισε προσωρινά την παραλία.

#Helicopter crashes into ocean in crowded #MiamiBeach, two injured#USA pic.twitter.com/4slMBVKaZQ