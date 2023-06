Αυξανόνται οι θόρυβοι στις περιοχές αναζήτησης του Titan - Οξυγόνο για λιγότερο από 20 ώρες έχει το υποβρύχιο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την αναζήτηση του υποβρύχιου με τις έρευνες να συνεχίζονται και σε μεγαλύτερη έκταση, τις Αρχές να εξετάζουν προσεκτικά τους υποθαλάσσιους ήχους που εντόπισαν στον Ατλαντικό Ωκεανό τόσο χθες όσο και σήμερα Τετάρτη ενώ την ίδια ώρα το οξυγόνο μέσα στο υποβρύχιο διαρκεί λιγότερο από 20 ώρες.

Προς το παρόν, οι έρευνες γύρω από την περιοχή όπου εντοπίστηκαν οι θόρυβοι «έδωσαν αρνητικά αποτελέσματα», ανέφερε ο πλοίαρχος Τζέιμι Φρέντερικ, της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε προκειμένου να ενημερώσει τους δημοσιογράφους για την πορεία των ερευνών.

Press release for the establishment of the Unified Command for the 21-foot submersible, Titan, 900 miles east of Cape Cod click here: https://t.co/yvhGizVnw7 #Titanic pic.twitter.com/fJPaYvovB5

«Δεν ξέρουμε τι είναι», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι ο εξοπλισμός ROV μεταφέρθηκε για να αναζητηθεί από πού προερχόταν οι ήχοι και τα δεδομένα από το καναδικό αεροσκάφος που εντόπισε πρώτο τους θορύβους έχουν κοινοποιηθεί σε ειδικούς από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.

Αυτά τα δεδομένα θα «εξεταστούν σε μελλοντικά σχέδια αναζήτησης», είπε υπογραμμίζοντας ότι μέχρι στιγμής τα δεδομένα που έχουν μελετηθεί είναι «ασαφή».

Ο πλοίαρχος Φρέντερικ δήλωσε επίσης ότι οι έρευνες συνεχώς επεκτείνονται.Η έρευνα που διεξάγεται στην επιφάνεια για το εξαφανισμένο υποβρύχιο είναι τώρα «περίπου δύο φορές το μέγεθος του Κονέκτικατ και έχει βάθος έως και δυόμισι μίλια».

Δήλωσε ότι οι διασώστες έχουν επεκτείνει την περιοχή της έρευνας και όσο περνάει η ώρα επεκτείνονται όλο και περισσότερο.

Σημείωσε ότι οι ερευνητές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις «διαρκώς μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες» κατά τη λειτουργία τους.

Η τοποθεσία της έρευνας είναι 900 μίλια από την ακτή του Κέιπ Κοντ και 400 μίλια νοτιοανατολικά του Σεντ Τζονς, κάτι που, όπως είπε, καθιστά «δύσκολη την ταχεία κινητοποίηση μεγάλων ποσοτήτων εξοπλισμού».

Δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες για την επιχείρηση έρευνας ανέφερε ότι επί του παρόντος πραγματοποιείται έρευνα στην επιφάνεια της θάλασσας από πέντε σκάφη ενώ τις επόμενες 24-48 ώρες θα αυξηθούν σε δέκα. Επίσης, δύο ρομποτικά συστήματα ROV συμμετέχουν στην έρευνα ενώ περισσότερα θα βρίσκονται στην περιοχή αύριο το πρωί. Διαδοχικές πτήσεις διεξάγονται από δύο καναδέζικα αεροσκάφη P3 τα οποία παρέχουν συνολικά 14 ώρες συνεχούς κάλυψης ενώ συμμετέχουν και C-130.

«Πρόκειται για μια αποστολή έρευνας και διάσωσης, στο 100%. Βρισκόμαστε στο κέντρο μιας έρευνας και διάσωσης και θα συνεχίσουμε να βάζουμε κάθε διαθέσιμο μέσο που διαθέτουμε σε μια προσπάθεια να βρούμε το Titan και τα μέλη του πληρώματος» είπε.

Πέρα από το ελάχιστο οξυγόνο που διαθέτουν οι πέντε επιβάτες του υποβρυχίου, λιγοστό είναι επίσης το νερό και τα τρόφιμα. Όπως δήλωσαν οι αξιωματούχοι, πιστεύουν ότι το πλήρωμα στο υποβρύχιο έχει «περιορισμένες μερίδες» τροφής και νερού. Ο Φρέντερικ είπε επίσης ότι το διαθέσιμο οξυγόνο είναι «ένα μόνο κομμάτι των δεδομένων» που αναλύουν οι διασώστες.

«Πρέπει να παραμείνουμε αισιόδοξοι», είπε.

Ο Κάρλ Χάτσφιλντ του Ωκεανογραφικού Ινστιτούτου Woods Hole λέει ότι είναι «πολύ δύσκολο» να διακρίνει κανείς ποιες είναι οι πηγές των θορύβων που ακούγονται από το καναδικό αεροσκάφος P3. Λέει ότι υπήρξαν «πολλαπλές αναφορές» θορύβων «και κάθε ένας από αυτούς τους θορύβους αναλύεται, παρακολουθείται, αναζητούνται μοτίβα και αναφέρεται».

Οι θόρυβοι «έχουν περιγραφεί ως θόρυβοι κρότου», λέει ο Χάρτσφιλντ, αλλά οι ακουστικοί αναλυτές «πρέπει να συνθέσουν την όλη εικόνα και πρέπει να εξαλείψουν πιθανές ανθρωπογενείς πηγές».

Το οξυγόνο θα τελειώσει αύριο το πρωί, (μεσημέρι ώρα Ελλάδα) δηλώνει ο υποναύαρχος, Μόνγκερ. Όπως είπε, με βάση τις πληροφορίες που είχε αρχικά παράσχει ο χειριστής, το υποβρύχιο είχε περίπου 96 ώρες οξυγόνο όταν κόπηκε η επαφή του με τον έξω κόσμο. «Ένας από τους παράγοντες που καθιστά δύσκολο να προβλέψουμε πόσο οξυγόνο απομένει είναι ότι δεν γνωρίζουμε τον ρυθμό κατανάλωσης οξυγόνου ανά επιβάτη στο υποβρύχιο» είπε.

Πρόσθεσε, ότι η ομάδα έρευνας επιχειρεί με την υπόθεση ότι έχουν περίπου 20 ώρες για να βρουν και να διασώσουν το υποβρύχιο, δηλαδή αύριο το πρωί τοπική ώρα.

I found an old PDF promoting the Titanic-bound Titan submarine. It shows a "typical seating configuration" for 5 people.



only 1 person can extend their legs.



This looks like hell folks. pic.twitter.com/NPCUniq0fs