Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος, Άντριους Κουμπίλιους, θα βρίσκεται στην Αθήνα τη Δευτέρα και την Τρίτη 4 και 5 Μαΐου, για συζητήσεις σχετικά με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και τη στρατηγική σημασία των διαστημικών υποδομών. Τη Δευτέρα, ο Επίτροπος θα συναντήσει τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια. Επίσης, θα επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις των συστημάτων ασφαλούς δορυφορικής επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GOVSATCOM) για να δει από κοντά τη συμβολή της Ελλάδας στην ασφαλή δορυφορική συνδεσιμότητα. Η Ελλάδα συνεισφέρει με δικούς της πόρους στο GOVSATCOM και έχει επιλεγεί ως βάση για έναν από τους δύο κόμβους του GOVSATCOM. Επίσης, θα είναι το κέντρο διαχείρισης και διαβίβασης για τις ασφαλείς δορυφορικές επικοινωνίες σχετικά με τις υποδομές ζωτικής σημασίας σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Θα ακολουθήσουν επαφές στη Βουλή των Ελλήνων με την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας και του διαστήματος.

Την Τρίτη, ο Eπίτροπος Κουμπίλιους θα συναντήσει τον Πρόεδρο της Κύπρου, κ. Χριστοδουλίδη, και θα συμμετάσχει στην εναρκτήρια τελετή της Έκθεσης Άμυνας και Ασφάλειας (DEFEA) στην Αθήνα, για μια φιλική ανταλλαγή απόψεων, την οποία θα ακολουθήσει μια συζήτηση με επίκεντρο τη στρατηγική για την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Η επίσκεψη περιλαμβάνει επίσης συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, με θέμα την αμυντική ετοιμότητα με ορίζοντα το 2030 και την ανταγωνιστικότητα της αμυντικής και της διαστημικής βιομηχανίας — με έμφαση στην περαιτέρω ενσωμάτωση των ελληνικών ικανοτήτων στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, στη μείωση των στρατηγικών εξαρτήσεων και στην ενίσχυση της συλλογικής της ετοιμότητας. Κατά τις συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς έχουν προγραμματιστεί σύντομες συνεντεύξεις Τύπου.

Κορίνα Γεωργίου

Πηγή: skai.gr

