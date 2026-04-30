Οι προσαχθέντες του στολίσκου της Γάζας που αναχαίτισαν τη νύχτα οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποβιβαστούν σε ελληνική ακτή από πλοίο του ισραηλινού ναυτικού ανακοίνωσε νωρίτερα μέσω X ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ, ευχαριστώντας τη χώρα μας για τη συνδρομή της. Σύμφωνα με πληροφορίες του απεσταλμένου του ΣΚΑΪ Σταύρου Ιωαννίδη, οι ακτιβιστές θα μεταφερθούν στην Κρήτη, αδιευκρίνιστο πού ακριβώς.

Η δήλωση του Μπενιαμίν Νετανιάχου

«Μπράβο στο Πολεμικό Ναυτικό μας! Διατάξαμε να εμποδίσουν ένα στόλο υποστηρικτών της Χαμάς να φτάσει στις ακτές της Γάζας. Η αποστολή εκτελέστηκε με πλήρη επιτυχία. Κανένα πλοίο και κανένας υποστηρικτής της Χαμάς δεν έφτασε στο έδαφός μας, ούτε καν στα χωρικά μας ύδατα. Απετράπησαν και θα επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους. Θα συνεχίσουν να βλέπουν τη Γάζα στο YouTube».

כל הכבוד לחיל הים שלנו! הנחיתי אותם למנוע ממשט תומכי החמאס מלהגיע לחופי עזה. המשימה בוצעה בהצלחה מלאה. אף ספינה ואף תומך חמאס לא הגיעו לשטחנו, ואפילו לא למים הטריטוריאליים שלנו. הם הוסבו לאחור ויחזרו לארצות מוצאם. הם ימשיכו לראות את עזה ביוטיוב. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 30, 2026

Πηγή: skai.gr

