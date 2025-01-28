Οι Ηνωμένες Πολιτείες μετέφεραν αυτή την εβδομάδα περίπου 90 αντιπυραυλικά συστήματα Patriot από το Ισραήλ στην Πολωνία για να τους παραδώσουν στη συνέχεια στην Ουκρανία, ανέφερε την Τρίτη το ειδησεογραφικό δίκτυο Axios, επικαλούμενο τρεις πηγές με γνώση της επιχείρησης.

Η προμήθεια περισσότερων πυραύλων Patriot στην Ουκρανία αποτελούσε κορυφαία προτεραιότητα για το Πεντάγωνο για να βοηθήσει το Κίεβο να αμυνθεί από τις επιθέσεις της Ρωσίας στις κρίσιμες υποδομές του.

Πρόκειται επίσης για την πιο σημαντική παράδοση όπλων από το Ισραήλ στην Ουκρανία από τη ρωσική εισβολή πριν από σχεδόν τρία χρόνια.

Τον περασμένο Απρίλιο, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία παρόπλισε επίσημα το σύστημα αεράμυνας Patriot, που χρησιμοποιούσε περισσότερα από 30 χρόνια αφότου δόθηκε για πρώτη φορά στο Ισραήλ κατά τον πρώτο πόλεμο του Κόλπου.

Το σύστημα έγινε λιγότερο χρήσιμο καθώς το Ισραήλ ανέπτυξε τα δικά του συστήματα αεράμυνας και οι περισσότερες συστοιχίες Patriot χρησιμοποιήθηκαν για εκπαίδευση ή παρέμεναν σε αποθήκες εξοπλισμού.

Πηγές είπαν στον Axios ότι αφού οι IDF ανακοίνωσαν τον παροπλισμό, οι Ουκρανοί αξιωματούχοι πλησίασαν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ προτείνοντας να δώσει το Ισραήλ τους πυραύλους πίσω στις ΗΠΑ και να σταλούν στην Ουκρανία

Για αρκετούς μήνες, το Ισραήλ ανησυχούσε ότι η Ρωσία θα αντιδρούσε, ίσως παρέχοντας εξελιγμένα όπλα στο Ιράν.

Ουκρανός αξιωματούχος είπε στο Axios ότι ο Μπένιαμιν Νετανιάχου απέρριπτε την έκκληση του Κιέβου για εβδομάδες. Στα τέλη Σεπτεμβρίου, ενέκρινε την αποστολή, ωστόσο είπε Ισραηλινός αξιωματούχος.

Εκείνη την εποχή, ο Νετανιάχου ήθελε να μιλήσει με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να πάρει την έγκρισή του για τους υπερορθόδοξους Ισραηλινούς να κάνουν ετήσιο προσκύνημα στην πόλη Uman στην Ουκρανία, όπου είναι θαμμένος ένας διάσημος Ραβίνος.

Ο Ζελένσκι απέρριπτε επίσης το αίτημα έως ότου ο Νετανιάχου εγκρίνει τη συμφωνία για τους Patriot, λέει ο Ουκρανός αξιωματούχος.

Ωστόσο, εκπρόσωπος του Νετανιάχου είπε στο Axios ότι ο πρωθυπουργός δεν έφερε αντίρρηση για τον παροπλισμό του συστήματος Patriot και την επιστροφή του στις ΗΠΑ και αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση μεταξύ του ουκρανικού αιτήματος και της πρότασης για το προσκύνημα.

Το Πεντάγωνο αρνήθηκε να σχολιάσει την πληροφορία, όπως έκανε και εκπρόσωπος της αμερικανικής ευρωπαϊκής διοίκησης.

Παράλληλα, το Axios αναφέρει ότι ένας ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος είπε ότι το Ισραήλ ενημέρωσε τη Ρωσία εκ των προτέρων για την κίνηση και τόνισε ότι «μόνο επιστρέφει το σύστημα Patriot στις ΗΠΑ» και δεν προμηθεύει όπλα την Ουκρανία.

Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι το Ισραήλ είπε στη Ρωσία ότι επρόκειτο για παρόμοια κίνηση με αυτή που έκαναν οι ΗΠΑ πριν από δύο χρόνια όταν μετέφεραν βλήματα πυροβολικού από το Ισραήλ στην Ουκρανία.

Εκπρόσωπος του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού επιβεβαίωσε ότι ένα σύστημα Patriot επιστράφηκε στις ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι «δεν είναι γνωστό σε εμάς αν παραδόθηκε στην Ουκρανία».

Τις τελευταίες ημέρες, αεροσκάφη C-17 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ έφτασαν σε αεροπορική βάση στο νότιο Ισραήλ και αναχώρησαν για το Rzeszów στην Ανατολική Πολωνία, έναν κόμβο για τη μεταφορά όπλων στην Ουκρανία.

Οι πηγές ανέφεραν ότι η πτήση μετέφερε περίπου 90 Patriot που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Ουκρανία με τις συστοιχίες που ήδη έχει.

Πρόσθετος εξοπλισμός, όπως ραντάρ και άλλος εξοπλισμός, θα μεταφερθεί πρώτα στις ΗΠΑ για συντήρηση.

Ο Ζελένσκι και ο Νετανιάχου μίλησαν την Τρίτη και ο Ουκρανός πρόεδρος έγραψε στο Twitter ότι είχαν συζητήσει για την απελευθέρωση των ομήρων στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

"Συζητήσαμε επίσης τη διατήρηση στενής επαφής με τους εταίρους, ιδιαίτερα τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Πρόεδρο Τραμπ. Εξετάσαμε τρέχοντα διμερή θέματα και συμφωνήσαμε να διατηρήσουμε στενή επαφή στο εγγύς μέλλον", πρόσθεσε ο Ζελένσκι.



Πηγή: skai.gr

