Συνελήφθη, χθες το πρωί από αστυνομικούς του τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, 45χρονος Ιταλός, διωκόμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Ιταλίας για παιδική πορνογραφία.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, ο 45χρονος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 6 ετών, καθώς από το προφίλ του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης απέστειλε φωτογραφίες του με πορνογραφικό περιεχόμενο σε ανήλικους, ενώ παρότρυνε ανήλικους να του αποστείλουν, έναντι αμοιβής, φωτογραφίες που αποτελούν υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.