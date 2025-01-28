Οι ΗΠΑ ενημέρωσαν χθες τον ΟΗΕ σχετικά με την απόφασή τους να αποσυρθούν από τη συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα, ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπος Τύπου του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, διευκρινίζοντας πως η αποχώρηση θα τεθεί σε ισχύ την 27η Ιανουαρίου του 2026.

«Μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι οι ΗΠΑ ενημέρωσαν τον γενικό γραμματέα, θεματοφύλακα (της συνθήκης), σχετικά με την απόσυρσή τους από τη συμφωνία του Παρισιού την 27η Ιανουαρίου», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Στεφάν Ντουζαρίτς.

Βάσει των όρων της συμφωνίας, η απόσυρση θα ισχύει από την 27η Ιανουαρίου του 2026.

«Εμείς επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας προς τη συμφωνία του Παρισιού και τη στήριξή μας σε όλες τις αποτελεσματικές προσπάθειες για τον περιορισμό της ανόδου της παγκόσμιας θερμοκρασίας στον +1,5 βαθμό Κελσίου», υπογράμμισε ο ίδιος.

Από την ανάληψη καθηκόντων την 20η Ιανουαρίου, η νέα αμερικανική διοίκηση του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ, δεύτερος μεγαλύτερος ρυπαντής παγκοσμίως πίσω από την Κίνα και πρώτος ιστορικά ρυπαντής, αποχωρούν για δεύτερη φορά από τη συμφωνία του Παρισιού, θέτοντας σε κίνδυνο τις προσπάθειες παγκοσμίως που στοχεύουν στον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ρεπουμπλικανού, η χώρα είχε ήδη εγκαταλείψει για μικρό χρονικό διάστημα αυτήν τη συμφωνία υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, προτού ο Τζο Μπάιντεν επαναφέρει τις ΗΠΑ σε αυτήν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

