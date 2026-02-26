Axios: Ο Τραμπ είπε στον Ζελένσκι ότι θέλει ο πόλεμος στην Ουκρανία να τελειώσει σε ένα μήνα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι επιθυμεί το συντομότερο δυνατό να τελειώσει ο πόλεμος με τη Ρωσία, σύμφωνα με το Axios που επικαλείται έναν Ουκρανό αξιωματούχο και δύο άλλες πηγές που έχουν γνώση της τηλεφωνικής συνομιλίας.

Σύμφωνα με το Axios, ο Τραμπ επιθυμεί να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία έως το καλοκαίρι, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, ιδίως όσον αφορά το εδαφικό ζήτημα στην ανατολική Ουκρανία.

Η τηλεφωνική συνομιλία διάρκειας 30 λεπτών ήταν η πρώτη μεταξύ του Τραμπ και του Ζελένσκι από τη συνάντησή τους στο Νταβός στα τέλη Ιανουαρίου.

Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε μια μέρα μετά την τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και μια μέρα πριν οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, συναντηθούν με τη διαπραγματευτική αποστολή του Ζελένσκι στη Γενεύη.

Ο Κούσνερ και ο Γουίτκοφ συμμετείχαν επίσης στην τηλεφωνική επικοινωνία της Τετάρτης με τον Ζελένσκι, προσθέτει το Axios.

Ο Ρώσος απεσταλμένος Κιρίλ Ντμίτριεφ ενδέχεται επίσης να νρεθεί στη Γενεύη την Πέμπτη για ξεχωριστές συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους, σύμφωνα με πηγή του Axios.

Οι τρεις πηγές του Axios ανέφεραν ότι η τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι πραγματοποιήθηκε σε πολύ φιλικό και θετικό κλίμα.

Ένας Ουκρανός αξιωματούχος και μια άλλη πηγή του Axios ανέφεραν ότι ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Τραμπ για όλη τη βοήθειά του και είπε ότι μόνο ο Τραμπ μπορεί να πείσει τον Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο.

«Ο Ζελένσκι εξέφρασε την ελπίδα ο πόλεμος να τελειώσει φέτος, και ο Τραμπ απάντησε ότι ο πόλεμος έχει διαρκέσει πάρα πολύ και είπε ότι θα ήθελε ο πόλεμος να τελειώσει σε ένα μήνα», ανέφερε μία από τις πηγές.

Ένα από τα θέματα που συζήτησαν ο Ζελένσκι και ο Τραμπ ήταν η πιθανότητα διεξαγωγής τριμερούς συνόδου κορυφής των ηγετών.

Ο Ζελένσκι δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στο Axios ότι τα τα εδαφικά ζητήματα μπορούν να γεφυρωθούν μέσω άμεσων συνομιλιών μεταξύ του ιδίου, του Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Τραμπ είπε στον Ζελένσκι ότι θα εργαστεί για την πραγματοποίηση μιας τέτοιας τριμερούς συνόδου κορυφής, εάν η επόμενη συνάντηση μεταξύ των διαπραγματευτών των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας, που έχει προγραμματιστεί για τις αρχές Μαρτίου, σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο.

«Αναμένουμε ότι αυτή η συνάντηση θα δημιουργήσει την ευκαιρία να προχωρήσουν οι συνομιλίες σε επίπεδο ηγετών. Ο πρόεδρος Τραμπ υποστηρίζει αυτές τις ενέργειες. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να επιλυθούν όλα τα περίπλοκα και ευαίσθητα ζητήματα και να τερματιστεί επιτέλους ο πόλεμος», έγραψε ο Ζελένσκι στο X.

Ένας Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Τραμπ επανέλαβε την προθυμία του να προσφέρει στην Ουκρανία σημαντικές εγγυήσεις ασφάλειας από τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία.

Πηγή: skai.gr

