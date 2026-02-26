Κρίσιμο τεστ για τους Εργατικούς οι σημερινές επαναληπτικές εκλογές στο Μάντσεστερ

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Αντιμέτωπο με το ενδεχόμενο μιας ταπεινωτικής ήττας βρίσκεται το Εργατικό Κόμμα στις σημερινές επαναληπτικές εκλογές στην περιφέρεια Γκόρτον και Ντέντον του Μάντσεστερ.

Αν και πρόκειται για ένα «κάστρο» των Εργατικών, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μάχη «στήθος με στήθος» μεταξύ της ελληνικής καταγωγής υποψήφιας του κυβερνώντος κόμματος, Αγγελικής Στόγια, του λαϊκιστικού κόμματος Reform UK και των Πρασίνων.

Η εκλογική αναμέτρηση διεξάγεται σε ένα ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα και θεωρείται από πολλούς αναλυτές στη Βρετανία ως ένα άτυπο δημοψήφισμα για την ηγεσία του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Οι κάλπες άνοιξαν στις 7 π.μ. (τοπική ώρα) και κλείνουν στις 10 μ.μ., με το αποτέλεσμα να αναμένεται γύρω στις 4 τα ξημερώματα της Παρασκευής. Εκτός από τους βασικούς μονομάχους, συμμετέχουν ακόμα 8 υποψήφιοι.

Γράφοντας στην εφημερίδα Mirror, ο Στάρμερ υποστήριξε ότι η ψηφοφορία είναι μια «μάχη για την ψυχή του έθνους», προσθέτοντας: «Η υποψήφια των Εργατικών, Αγγελική Στόγια, ζει στην πόλη εδώ και τρεις δεκαετίες. Βρίσκεται στην πολιτική για τους σωστούς λόγους, για να υπηρετήσει την κοινότητά της. Η προεκλογική της εκστρατεία έχει προσφέρει μόνο ενότητα, ελπίδα και ένα σχέδιο για τοπική ανανέωση».

Το σημερινό αποτέλεσμα θα δώσει τον τόνο για τις κρίσιμες αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου, όπου θα κριθούν πάνω από 4.850 θέσεις συμβούλων στην Αγγλία και η σύνθεση των κοινοβουλίων σε Σκωτία και Ουαλία.

