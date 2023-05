Ατλάντα: Συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης της φονικής επίθεσης στο ιατρικό κέντρο

Ο φερόμενος ως δράστης, που σύμφωνα με τις αρχές ονομάζεται Ντίον Πάτερσον, είναι 24 ετών, πρώην μέλος της ακτοφυλακής. Οι αρχές τον περιέγραψαν νωρίτερα με τους όρους «οπλισμένος και επικίνδυνος». Συνελήφθη βόρεια της πόλης, στην κομητεία Κομπ, αρκετές ώρες μετά την επίθεση στο ιατρικό κέντρο Northside Medical.

Αστυνομικοί συνέλαβαν ύποπτο που φέρεται να άνοιξε πυρ με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της γυναίκα και να τραυματιστούν άλλες τέσσερις χθες Τετάρτη μέσα σε ιατρική δομή στο κέντρο της Ατλάντας (Τζόρτζια, νοτιοανατολικές ΗΠΑ), προτού κάνει πειρατεία σε αυτοκίνητο και τραπεί σε φυγή από τον τόπο του εγκλήματος, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο φερόμενος ως δράστης, που σύμφωνα με τις αρχές ονομάζεται Ντίον Πάτερσον, είναι 24 ετών, πρώην μέλος της ακτοφυλακής. Οι αρχές τον περιέγραψαν νωρίτερα με τους όρους «οπλισμένος και επικίνδυνος». Συνελήφθη βόρεια της πόλης, στην κομητεία Κομπ, αρκετές ώρες μετά την επίθεση στο ιατρικό κέντρο Northside Medical.

*UPDATE*: Deion Patterson has been apprehended. Details will be provided during a joint press conference with Atlanta PD. — Cobb County Police Department (@CobbPoliceDept) May 3, 2023

Η αστυνομική διεύθυνση της κομητείας Κομπ ανακοίνωσε τη σύλληψη μέσω Twitter, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Το αυτοκίνητο που είχε αρπάξει βρέθηκε.

Suspect Name - DEION PATTERSON

DOB: 10/98



Call 911 --DO NOT approach him

He is considered Armed and Dangerous https://t.co/9ZonHDFPva — Atlanta Police Department (@Atlanta_Police) May 3, 2023

Οι αρχές κατέγραψαν πως και τα πέντε θύματα του mass shooting –επιθέσεις με τη χρήση πυροβόλων όπλων που έχουν τέσσερα ή περισσότερα θύματα, κατά την ορολογία των αμερικανικών δυνάμεων επιβολής της τάξης– ήταν γυναίκες. Η αστυνομία ωστόσο θεωρεί πως είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί αν επρόκειτο για έγκλημα εκ προμελέτης.

Ο νεαρός πήγε στο ιατρικό κέντρο μαζί με τη μητέρα του. Η γυναίκα δεν τραυματίστηκε. Σύμφωνα με την αστυνομία, συνεργάζεται με τις αρχές.

Mass shooting suspect Deion Patterson in custody.. being transferred from Cobb county pd to Atlanta PD#atlanta #activeshooter #deionpatterson pic.twitter.com/hLwSOjXKtM — redrum media (@THERedRumMedia) May 4, 2023

Τα κίνητρα της επίθεσης στην Ατλάντα δεν είναι σαφή· ελάχιστα είναι γνωστά για τον φερόμενο ως δράστη. Η ακτοφυλακή ανέφερε πως εντάχτηκε στις τάξεις της τον Ιούλιο του 2018 και αποτάχτηκε τον Ιανουάριο. Δεν διευκρίνισε τον λόγο της απόταξής του.

Στις ΗΠΑ κυκλοφορούν κάπου 400 εκατομμύρια όπλα, με άλλα λόγια περισσότερα από ό,τι κάτοικοι, στα οποία αποδόθηκαν το 2020 πάνω από 45.000 θάνατοι συνολικά –ανθρωποκτονίες, δυστυχήματα και αυτοκτονίες–, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επίσημα δεδομένα των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

