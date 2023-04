Αρχίζει η δικαστική περιπέτεια για τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο 45ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων σήμερα θα σταθεί ενώπιον της εισαγγελίας προκειμένου να του απαγγελθεί το κατηγορητήριο το οποίο προς το παρόν παραμένει καλά σφραγισμένο

Της Αθηνάς Παπακώστα

Όλα τα φώτα είναι στραμμένα στον Αμερικανό τέως πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ. Σώμα ενόρκων του Μανχάταν αποφάσισε την περασμένη Πέμπτη να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του.

Ο 45ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων σήμερα θα σταθεί ενώπιον της εισαγγελίας προκειμένου να του απαγγελθεί το κατηγορητήριο το οποίο προς το παρόν παραμένει καλά σφραγισμένο.

Η Νέα Υόρκη τα τελευταία 24ωρα είναι στο πόδι. 35.000 αστυνομικοί βρίσκονται επί ποδός ενώ, έχουν στηθεί μεταλλικοί φράκτες γύρω από τον Πύργο Τραμπ. Δρόμοι έχουν, επίσης, αποκλειστεί με την κινητοποίηση των μυστικών υπηρεσιών να είναι, ταυτόχρονα, τεράστια.

DONALD TRUMP AND HIS TEAM- 1 OF 2

Donald Trump headed to New York for his indictment.

He boarded his TRUMP 1 jet in a convoy of a dozen FBI cars.https://t.co/qcSJRuwNn1 pic.twitter.com/yIYRRLZgM6 — BERNARD BUJOLD (@LeStudio1) April 3, 2023

Οι εικόνες που μετέδιδαν σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση τα αμερικανικά και διεθνή δίκτυα θύμιζαν τη μεταφορά ενός αμερικανού προέδρου εν ενεργεία παρά ενός τέως ο οποίος είναι αντιμέτωπος με ποινικές κατηγορίες.

JUST IN: Former President Trump departs West Palm Beach, Florida, en route to New York City to turn himself in on 30+ criminal charges https://t.co/gE8JGOp8oJ pic.twitter.com/VPoGG9IcMV — CNN (@CNN) April 3, 2023

Ο τέως Αμερικανός πρόεδρος αναχώρησε χθες από την κατοικία του στη Φλόριντα με αυτοκινητοπομπή μέχρι την επίβιβασή του στο κόκκινο, λευκό και μπλε Boeing 757 που φέρει το όνομά του γραμμένο με χρυσά γράμματα. Στο δρόμο για το διεθνές αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς, υποστηρικτές του κρατούσαν πανό, φώναζαν συνθήματα και αποδοκίμαζαν την απόφαση εναντίον του.

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στη Νέα Υόρκη βγήκε ολομόναχος από το αεροσκάφος του και κατευθύνθηκε απευθείας προς ένα μαύρο SUV το οποίο τον περίμενε. Φορούσε το γνωστό του μπλε κοστούμι συνδυασμένο με ένα λευκό πουκάμισο και μία κόκκινη γραβάτα. Μικρές ομάδες υποστηρικτών του είχαν σταθεί κατά μήκος της διαδρομής του προς το Μανχάταν, εκεί όπου ο ίδιος έχτισε την καριέρα του ως επιχειρηματίας ακινήτων και παρουσιαστής ριάλιτι.

Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στην ιστορία της χώρας. Κανένας άλλος Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει κατηγορηθεί για ποινικό αδίκημα και για τους Αμερικανούς πολίτες είναι η πρώτη φορά που ένας Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να οδηγηθεί στο δικαστήριο.

Unbelievable support for miles as we depart to New York! pic.twitter.com/Qa0c2pXBip — Eric Trump (@EricTrump) April 3, 2023

Το κατηγορητήριο φέρεται να περιλαμβάνει περισσότερες από 30 κατηγορίες και τουλάχιστον ένα κακούργημα που αφορά στη χρηματοδότηση της... σιωπής της πρωταγωνίστριας ερωτικών ταινιών Στόρμι Ντάνιελς λίγο πριν τις προεδρικές εκλογές το 2016.

Το στρατόπεδο Τραμπ αλλά και ο ίδιος ο τέως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ποντάρουν η υπόθεση αυτή να ενισχύσει τις πιθανότητες του να κερδίσει τη μάχη για τον Λευκό Οίκο στις προεδρικές εκλογές το 2024. Μάλιστα καταβάλλονται προσπάθειες ώστε το κατηγορητήριο να γίνει μέρος ή και η ίδια η προεκλογική του καμπάνια.

Ήδη ο ίδιος μας είχε ενημερώσει από την Κυριακή μέσω του Κοινωνικού του Δικτύου, Truth Social, για το δικαστικό πρόγραμμά του. Ενώ από την πρώτη στιγμή της απόφασης το ένα email διαδεχόταν το άλλο για τη συγκέντρωση χρημάτων και πλέον έχει γίνει γνωστό ότι έχουν συγκεντρωθεί επτά εκατομμύρια δολάρια σε τέσσερις ημέρες.

Σε αυτή τη "λογική" ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ αμέσως μετά την επιστροφή του στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα - και ενώ πλέον θα του έχουν απαγγελθεί οι κατηγορίες, θα έχει φωτογραφηθεί και θα έχει δώσει τα δαχτυλικά του αποτυπώματα - θα προβεί και σε δηλώσεις. Άλλωστε λατρεύει την προσοχή των Μέσων Ενημέρωσης, τα μικρόφωνα, τα φώτα και τις κάμερες.

Ο τέως Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη μιλήσει για «κυνήγι μαγισσών», έχει καταγγείλει «πολιτικό διωγμό», δηλώνει σταθερά «αθώος» και αποκλείει να έχει μία «δίκαιη δίκη» στη Νέα Υόρκη που είναι οχυρό των Δημοκρατικών. Στο στόχαστρό του έχει μπει και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, τονίζοντας ότι η υπόθεση αυτή θα αποβεί σε βάρος του διαδόχου του στην προεδρία της χώρας και πιθανόν αντιπάλου του στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Η δικαστική του περιπέτεια αρχίζει στη γενέτειρά του αλλά η προεκλογική του νέα εκστρατεία είναι ήδη σε εξέλιξη και η σε εισαγωγικά σύλληψή του θα δώσει, σύμφωνα με τους αναλυτές, πνοή και φόρα στις προεκλογικές του συγκεντρώσεις και ομιλίες του που μέχρι σήμερα έμοιαζαν να επαναλαμβάνονται. Σύμφωνα με τις μετρήσεις ο Τραμπ ανεβάζει τα ποσοστά του και προηγείται έναντι του ΝτεΣάντις που προς το παρόν δεν έχει ανακοινώσει επισήμως την υποψηφιότητά του (πηγή: YouGov) για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών αλλά και έναντι του Μπάιντεν (πηγή: Harvard CAPs/Harris).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.