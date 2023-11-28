Αρχηγός IDF: «Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τις μάχες στη Γάζα για να διαλύσουμε τη Χαμάς»

«Οι IDF είναι έτοιμοι να συνεχίσουν να πολεμούν» δήλωσε ο αρχηγός του Επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού Αντιστράτηγος Χέρτσι Χαλέβι επισημαίνοντας πως ο στρατός είναι έτοιμος να ξεκινήσει και πάλι την επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας.

«Χρησιμοποιούμε τις ημέρες της εκεχειρίας ως μέρος της συμφωνίας για μάθηση, ενίσχυση της ετοιμότητας και έγκριση των επιχειρησιακών σχεδίων για όλη τη διάρκεια», δήλωσε ο Χαλέβι μιλώντας στον Τύπο στο βόρειο Ισραήλ.

«Ετοιμαζόμαστε να συνεχίσουμε τον αγώνα για να διαλύσουμε τη Χαμάς. Θα χρειαστεί χρόνος, αυτοί είναι σύνθετοι στόχοι, αλλά είναι κάτι παραπάνω από δικαιολογημένοι», προσθέτει ο Χαλέβι.

Όπως ανέφερε κάθε όμηρος που επιστρέφει είναι μια «μεγάλη ανακούφιση», αλλά οι IDF δεν θα σταματήσουν μέχρι να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι.

«Η επιστροφή των ομήρων είναι μια αχτίδα φωτός για όλους μας. Είναι επίσης μια ακόμη μαρτυρία των αποτελεσμάτων της σημαντικής στρατιωτικής πίεσης και των ελιγμών εδάφους υψηλής ποιότητας. Δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις για την επιστροφή των πολιτών μας στα σπίτια τους. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε», υποστήριξε ο Χαλέβι

«Τις τελευταίες ημέρες, έγινε λόγος για τη συμπεριφορά του IDF και της Διεύθυνσης Στρατιωτικών Πληροφοριών πριν από τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου. Ενόψει των τραγικών αποτελεσμάτων, το ενδιαφέρον για αυτό είναι κατανοητό. Θα απαντήσουμε σε αυτό. Θα ακούσουμε προσεκτικά κάθε έναν από τους υφισταμένους μας και θα μάθουμε και τι σκέφτηκαν και τι είπαν» επισήμανε αναφερόμενος σε όσα ακούγονται για την ετοιμότητα του ισραηλινού στρατού και για το γεγονός ότι απέτυχαν να εμποδίσουν την επίθεση της Χαμάς.

«Οι IDF, συμπεριλαμβανομένης της Διεύθυνσης Στρατιωτικών Πληροφοριών, απέτυχαν στις 7 Οκτωβρίου», παραδέχτηκε ο Χαλέβι. «Θα υπάρξουν ξεκάθαρες και βαθιές έρευνες, αλλά τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε στη μάχη» κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

