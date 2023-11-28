Η ψαλίδα της διαφοράς μεταξύ των διεκδικητών της προεδρίας του Μεξικού έκλεισε ελαφρά, μολαταύτα η πρώην δήμαρχος της μεξικανικής πρωτεύουσας και υποψήφια της συμπολίτευσης, η Κλαούντια Σέινμπαουμ (Claudia Sheinbaum Pardo), συνεχίζει να συγκεντρώνει το διπλάσιο ποσοστό των προθέσεων ψήφου από την πλησιέστερη αντίπαλό της Σότσιλ Γκάλβες.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε χθες Δευτέρα από το ινστιτούτο Buendía & Marquez για λογαριασμό της εφημερίδας El Universal, η 61χρονη Σέινμπαουμ, υποψήφια του κεντροαριστερού κυβερνώντος κόμματος Κίνημα για την Εθνική Αναγέννηση (MORENA), συγκεντρώνει το 48% των προθέσεων ψήφου, έναντι 24% της κυρίας Γκάλβες.

Η συντηρητική γερουσιάστρια Γκάλβες είναι υποψήφια τρικομματικού συνασπισμού του φάσματος από την κεντροαριστερά ως την κεντροδεξιά.

Ο Σαμουέλ Γκαρσία, ο οποίος διεκδικεί το χρίσμα άλλου κεντροαριστερού κόμματος, του Κινήματος Πολιτών (MC), ακολουθεί σε μεγάλη απόσταση (8%).

Πάντως, ο ένας στους πέντε ψηφοφόρους του δείγματος δεν εξέφρασε προτίμηση.

Οι προεδρικές εκλογές απέχουν ακόμη αρκετούς μήνες, δεν θα διεξαχθούν παρά τη 2η Ιουνίου 2024.

Σταθερό προβάδισμα για την υποψήφια του Λόπες Ομπραδόρ

Δημοσκόπηση που είχε δημοσιευτεί στις αρχές Οκτωβρίου υπεδείκνυε πως η πρώην δήμαρχος της πρωτεύουσας είχε ακόμα μεγαλύτερο προβάδισμα έναντι της υποψήφιας των μεγάλων κομμάτων της αντιπολίτευσης (50 έναντι 20%). Σε εκείνη τη δημοσκόπηση συμπεριλαμβανόταν τέταρτος υποψήφιος, της δεξιάς, που δεν λήφθηκε υπόψη αυτή τη φορά.

Η κυρία Σέινμπαουμ υποστηρίζεται από τον πρόεδρο Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, η δημοτικότητα του οποίου παραμένει ιδιαίτερα υψηλή.

Δυνάμει της μεξικανικής νομοθεσίας, το πρόσωπο που εκλέγεται στην προεδρία υπηρετεί μόνο μια εξαετή θητεία.

Σύμφωνα με τον Χόρχε Μπουενδία, επικεφαλής του ινστιτούτου δημοσκοπήσεων, αν η κυρία Γκάλβες θέλει να αυξήσει τις πιθανότητές της πρέπει να βελτιώσει την αναγνωρισιμότητά της και να προσελκύσει τους αναποφάσιστους και όσους γενικά δεν παρακολουθούν στενά τα πολιτικά πράγματα, καθώς κατά την άποψή του πρόκειται για στρώματα του πληθυσμού που μπορούν να αλλάξουν τις ισορροπίες.

Εξάλλου, ανάλυση δημοσκοπήσεων από την εταιρεία Consulta Mitofsky, η οποία αφαίρεσε από την εικόνα τους αναποφάσιστους κι όσους λένε πως δεν υποστηρίζουν καμιά και κανέναν υποψήφιο, φέρει την κυρία Σέινμπαουμ να έχει μεγαλύτερη διαφορά, σχεδόν 36 εκατοστιαίων μονάδων, να συγκεντρώνει 62,7% των προθέσεων ψήφου, έναντι 26,9% της κυρίας Γκάλβες και 9,3% του κ. Γκαρσία.

