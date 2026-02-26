Η 78χρονη πρώην ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Χίλαρι Κλίντον, πρόκειται να καταθέσει ενόρκως σήμερα ενώπιον του Κογκρέσου των ΗΠΑ σχετικά με το πολύκροτο σκάνδαλο γύρω από τον σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο σύζυγό της και πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, 79 ετών, ο οποίος εμπλέκεται στα αρχεία Επστάιν, πρόκειται να καταθέσει αύριο, Παρασκευή, στην ειδική επιτροπή του αμερικανικού Κογκρέσου, που έχει συσταθεί για την συγκεκριμένη υπόθεση

Το όνομα του Μπιλ Κλίντον και φωτογραφίες του εμφανίζονται σε ντοκουμέντα που σχετίζονται με τις έρευνες σχετικά με τον Έπσταϊν . Εντούτοις η αναφορά και μόνο του ονόματος δεν σημαίνει κάτι.

Εκτός των άλλων αναφορών, ο Κλίντον εμφανίζεται σε φωτογραφίες να ποζάρει με τον Επστάιν φορώντας ταιριαστά μπλουζάκια, να συναναστρέφεται με μια χορεύτρια, να κάθεται με μια κοπέλα στην αγκαλιά του μέσα σε ένα ιδιωτικό τζετ.

Ο πρώην πρόεδρος έχει επανειλημμένα αρνηθεί πως διέπραξε οποιοδήποτε αδίκημα σε σχέση με τη γνωριμία του με τον Έπσταϊν .

Ο Μπιλ Κλίντον γνώριζε τον Επσταϊν (ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019), αλλά αρνήθηκε ότι γνώριζε για τη σεξουαλική παραβατικότητά του και λέει πως διέκοψε κάθε επαφή πριν από δύο δεκαετίες.

Κεκλεισμένων των θυρών οι καταθέσεις τους

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι καταθέσεις του ζεύγους Κλίντον και οι απαντήσεις τους στις ερωτήσεις των βουλευτών δεν θα γίνουν στο Κογκρέσο, αλλά μέσω βιντεοσύνδεσης.

Οι συνεδριάσεις θα είναι κεκλεισμένων των θυρών, έτσι δεν είναι σαφές πόσες πληροφορίες θα δημοσιοποιηθούν.

Οι Δημοκρατικοί κατηγορούν τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, Τζέιμς Κόμερ, ότι διεξάγει μια πολιτικά υποκινούμενη διαδικασία.

Γιατί άλλαξαν γνώμη

Οι Δημοκρατικοί Χίλαρι και ο Μπιλ Κλίντον αρνούνταν επί μήνες να καταθέσουν ενώπιον του Κογκρέσου στην έρευνα για την υπόθεση Έπσταϊν.

Στις αρχές Φεβρουαρίου οι Κλίντον συμφώνησαν να καταθέσουν αφού κινδύνευαν να μπουν στο στόχαστρο ποινικής δίωξης για παρακώλυση του έργου του Κογκρέσου.

Η στροφή αυτή έκανε τους Ρεπουμπλικανούς να ακυρώσουν ψηφοφορία για την έναρξη διαδικασίας σε βάρος τους.

Ο Έπσταϊν διατηρούσε για χρόνια ένα δίκτυο κακοποίησης, με θύματα δεκάδες νεαρές γυναίκες και ανήλικα κορίτσια. Ο νεοϋορκέζος χρηματιστής είχε εξαιρετικές διασυνδέσεις στην υψηλή κοινωνία των ΗΠΑ. Άφησε την τελευταία του πνοή το 2019 στη φυλακή, προφυλακισμένος και εν αναμονή της δίκης του.

Πηγή: skai.gr

