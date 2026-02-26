Σε εξέλιξη ο καθοριστικός τρίτος γύρος συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν για τα πυρηνικά

Ξεκίνησε στη Γενεύη ο τρίτος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, σύμφωνα με εβραϊκά μέσα ενημέρωσης.

Οι συνομιλίες διεξάγονται από ιρανικής πλευράς υπό τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ενώ τις Ηνωμένες Πολιτείες εκπροσωπούν οι απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Το Oμάν διαμεσολαβεί στις συνομιλίες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Trump), ο οποίος έχει απαιτήσει από την Ισλαμική Δημοκρατία να σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου, έχει απειλήσει να πλήξει το Ιράν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Το Ιράν επιμένει στο δικαίωμά του να εμπλουτίζει ουράνιο, ενώ οι δύο προηγούμενοι γύροι διαπραγματεύσεων δεν κατέληξαν σε συμφωνία.

Η έκβαση των σημερινών συνομιλιών αναμένεται να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την απόφαση του Τραμπ σχετικά με ενδεχόμενο στρατιωτικό πλήγμα, σημειώνουν οι Times of Israel.

Προχθές, Τρίτη, στην ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους, ο Τραμπ αναφέρθηκε εν συντομία στο ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει επίθεση εναντίον του Ιράν, υπογραμμίζοντας πως, αν και προτιμά μια λύση μέσω της διπλωματίας, δεν πρόκειται να επιτρέψει στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Ο Aμερικανός πρόεδρος έχει αναπτύξει μαχητικά αεροπλάνα, αεροπλανοφόρα με πλοία συνοδείας, καθώς και αντιτορπιλικά και καταδρομικά στην περιοχή, ελπίζοντας ότι θα ασκήσει έτσι πίεση στο Ιράν για να κάνει παραχωρήσεις.

Το Ιράν εισέρχεται στον τρίτο γύρο των έμμεσων πυρηνικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ με «σοβαρότητα και ευελιξία», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν μόνο στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και στην άρση των κυρώσεων.

Αν και οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε πως η άρνηση του Ιράν να συζητήσει το πρόγραμμά του για την κατασκευή βαλλιστικών πυραύλων αποτελεί «μείζον πρόβλημα»το οποίο θα πρέπει κάποια στιγμή να αντιμετωπισθεί, καθώς οι πύραυλοι «είναι σχεδιασμένοι αποκλειστικά για να πλήξουν την Αμερική» και δημιουργούν απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα.

«Αν δεν μπορούμε να κάνουμε πρόοδο ούτε καν στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος, θα είναι δύσκολο να κάνουμε πρόοδο και στους βαλλιστικούς πυραύλους», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους αργά χθες, Τετάρτη, το βράδυ στον Άγιο Χριστόφορο και Νέβις.

Χθες το βράδυ οι Αραγτσί και Αλμπουσαϊντί συζήτησαν τις προτάσεις που θα διατυπώσει το Ιράν για την επίτευξη μιας συμφωνίας, σύμφωνα με δήλωση που αναρτήθηκε στο X από το υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν.

Ο Αλμπουσαϊντί επρόκειτο να συναντηθεί σήμερα το πρωί με την αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα για να μεταφέρει τις απόψεις του Ιράν και να ακούσει αυτές των Ηνωμένων Πολιτειών, προστίθεται στη δήλωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.