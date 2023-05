Ξεκίνησε η ΝΑΤΟϊκή άσκηση Arctic Challenge σε Φινλανδία, Σουηδία και Νορβηγία με τη συμμετοχή 150 μαχητικών αεροσκαφών

Ξεκίνησε σήμερα η ΝΑΤΟϊκή άσκηση Arctic Challenge σε Φινλανδία, Σουηδία και Νορβηγία, με τη συμμετοχή περίπου 150 μαχητικών αεροσκαφών από χώρες της Δύσης – συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Γαλλίας.

Τον συντονισμό της φετινής άσκησης έχει η Πολεμική Αεροπορία της Φινλανδίας, του νεότερου μέλους της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Μετά την εισβολή του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία, η Φινλανδία αποφάσισε να βάλει τέλος στην ουδετερότητα και την αδέσμευτη στρατιωτική στάση δεκαετιών, και τον προηγούμενο μήνα έγινε το 31ο μέλος του ΝΑΤΟ.

Η άσκηση Arctic Challenge διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια και φέτος συμμετέχουν 14 χώρες: 12 μέλη του ΝΑΤΟ, η Σουηδία (που φιλοδοξεί να ενταχθεί σύντομα στη Συμμαχία) και η Ελβετία.

Μαχητικά F-35 από τις ΗΠΑ και πολλές ευρωπαϊκές χώρες, γαλλικά Rafale και Mirage, F-16 από την Ολλανδία και τη Δανία, φινλανδικά και ελβετικά F-18, καθώς και σουηδικά Gripen παίρνουν μέρος στην φετινή Arctic Challenge, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 9 Ιουνίου.

Η ΝΑΤΟϊκή άσκηση ξεκίνησε λίγες ημέρες πριν από την σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στο Όσλο της Νορβηγίας και την επίσκεψη του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν στην Φινλανδία.

One of Europe’s biggest air exercise, Arctic Challenge Exercise (ACE) starts monday. 2700 personnel and over 150 aircraft from 14 nations, as well as NATO AWACS, will participate in the exercise that will be on going until 9th of June.#ACE23 #Forsvaret #ArcticCooperation pic.twitter.com/kQWXDPmlwC