Aramco: Δεν διαπραγματευόμαστε την αγορά drones με ουκρανικές εταιρείες

Η  Aramco ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι τα δημοσιεύματα πως βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με ουκρανικές εταιρείες για την αγορά drone είναι αναληθή

Η Aramco ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι τα δημοσιεύματα πως βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με ουκρανικές εταιρείες για την αγορά drone είναι αναληθή.

Σε ανακοίνωσή της στο πρακτορείο Reuters αναφέρει:  «Η Aramco έχει λάβει γνώση των πρόσφατων αναφορών στα ΜΜΕ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις της εταιρείας με ουκρανικές εταιρείες για την προμήθεια drone. Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι ανακριβείς».

