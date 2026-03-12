Aramco: Δεν διαπραγματευόμαστε την αγορά drones με ουκρανικές εταιρείες

Η Aramco ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι τα δημοσιεύματα πως βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με ουκρανικές εταιρείες για την αγορά drone είναι αναληθή.

Σε ανακοίνωσή της στο πρακτορείο Reuters αναφέρει: «Η Aramco έχει λάβει γνώση των πρόσφατων αναφορών στα ΜΜΕ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις της εταιρείας με ουκρανικές εταιρείες για την προμήθεια drone. Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι ανακριβείς».

Πηγή: skai.gr

