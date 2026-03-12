Μπέσεντ: Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα προστατεύει τα πλοία στο Χορμούζ, όταν αυτό είναι εφικτό

Το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, ενδεχομένως με τη συνεργασία ενός διεθνούς συνασπισμού, θα προστατεύει τα πλοία στο Στενό του Χορμούζ, όταν αυτό καταστεί στρατιωτικά εφικτό, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο βρετανικό κανάλι Sky News.

«Η πεποίθησή μου είναι ότι, μόλις καταστεί στρατιωτικά εφικτό, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, ίσως μαζί με έναν διεθνή συνασπισμό, θα συνοδεύει τα πλοία» που περνούν από αυτήν την κρίσιμης σημασίας θαλάσσια δίοδο, είπε ο Σκοτ Μπέσεντ.

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι αυτή είναι μια «προοπτική» μόλις οι ΗΠΑ καταφέρουν να ελέγξουν τον εναέριο χώρο.

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Κανένα τίμημα δεν θα καθιστούσε τον πόλεμο στο Ιράν οικονομικά δυσβάστακτο»

Παράλληλα, ο Μπέσεντ απάντησε «απολύτως όχι» όταν ερωτήθηκε αν υπάρχει κάποιο τίμημα που θα τον ανάγκαζε να έρθει σε αντιπαράθεση με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και να του πει ότι ο πόλεμος στο Ιράν δεν είναι πλέον οικονομικά εφικτός.

Την Τετάρτη, το Reuters μετέδωσε ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ εκτίμησαν, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στο Κογκρέσο αυτή την εβδομάδα, ότι οι πρώτες έξι ημέρες του πολέμου κατά του Ιράν κόστισαν στις Ηνωμένες Πολιτείες τουλάχιστον 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.