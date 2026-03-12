Ρωσία: Νεκροί οκτώ γιατροί σε επίθεση με ουκρανικό drone στο Ντονέτσκ

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οκτώ γιατροί σκοτώθηκαν και άλλοι δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με ουκρανικό drone, αυτή την εβδομάδα σε ιατρική εγκατάσταση στην ουκρανική περιφέρεια του Ντονέτσκ.

Δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα σχετικό σχόλιο από την Ουκρανία.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητη πηγή το περιστατικό αυτό. Το ρωσικό υπουργείο δήλωσε ότι το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας ελέγχεται από τις ρωσικές δυνάμεις, χωρίς ωστόσο να αναφέρει τη συγκεκριμένη τοποθεσία.

«Η εγκατάσταση αυτή δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ για στρατιωτικούς σκοπούς, και η σκόπιμη καταστροφή της από το καθεστώς του Κιέβου συνιστά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και της ανθρώπινης ηθικής», προσθέτει το υπουργείο.

